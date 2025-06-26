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26 червня 2025, 14:34

НБУ оновив систему контролю за банками у сфері готівкового обігу

Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення Нацбанком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу.
Фото: НБУ

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Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог Національного банку до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.

Змінами Нацбанк визначив:

  • порядок публічного інформування про проведення перевірок банків;
  • право та порядок створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, інформації у формі копій даних / частини даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;
  • обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки;
  • вимоги щодо забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації та всебічного сприяння у проведенні перевірки;
  • розширення повноважень Національного банку стосовно проведення позапланових перевірок банків з питань готівкового обігу, зокрема з урахуванням підстав, пов’язаних із віднесенням банку до категорії проблемних, та потребою в перевірці виконання банком установлених Нацбанком вимог та/або обмежень;
  • процедуру повідомлення об'єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження (у разі складання довідки про перевірку, у якій зафіксовані обставини, що можуть бути підставою для прийняття Національним банком адміністративного акта щодо об'єкта перевірки);
  • умови, за яких інспектори мають складати акт про недопуск та акт про перешкоджання в разі перешкоджання здійсненню перевірки.

Крім того, НБУ конкретизував та доповнив інші вимоги, що визначають перебіг проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.

«Реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах (планування, організації, проведення, застосування заходів впливу)», — йдеться у повідомленні.

Зміни були затверджені постановою правління НБУ від 13 червня 2025 року № 62 «Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу».

Постанова набирає чинності з 27 червня 2025 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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