Криптобіржа Kraken отримала ліцензію MiCA в Ірландії

Американська криптовалютна біржа Kraken оголосила про отримання ліцензії MiCA від Центрального банку Ірландії. Це дасть змогу компанії надавати регульовані послуги на всій території Європейського економічного простору (ЄЕЗ), що охоплює 30 країн, пише incrypted.

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Деталі

Дозвіл видано в рамках європейського регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA), положення якого почали застосовуватися з 2024 року. Раніше Kraken вже отримала в Ірландії ліцензії відповідно до Директиви про ринки фінансових інструментів (MiFID) і статус електронної платіжної установи (EMI).

Тепер біржа може легально пропонувати зберігання, обмін і торгівлю цифровими активами в межах ЄС.

«Ми вважаємо, що головне в криптовалюті — це довіра, і її потрібно заслужити. Команда Kraken багато років працювала над тим, щоб відповідати вимогам регулятора», — зазначив co-CEO компанії Арджун Сеті.

Нагадаємо

Kraken — не єдина платформа, яка домоглася схвалення MiCA. Раніше у 2025 році про отримання ліцензії повідомили Coinbase,OKX,Crypto.com і Bybit.Gemini також перебуває на фінальній стадії схвалення в Мальті, за інформацією різних ЗМІ. Таким чином, найбільші криптобіржі поступово адаптуються до нормативних вимог Євросоюзу.

Водночас не всі учасники галузі готові працювати за новими правилами. Компанія Tether відмовилася реєструватися в рамках регламенту MiCA, внаслідок чого деякі біржі обмежили операції зі стейблкоїном USDT.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно назвав положення MiCA «дуже небезпечними для стейблкоїнів». Однією з причин критики стала вимога зберігати 60% резервів у страхових депозитах у європейських банках, що, за словами підприємця, може призвести до краху цифрових активів.