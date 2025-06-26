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26 червня 2025, 12:26

Ціни на нафту зростають на тлі скорочення запасів у США

Ціни на нафту в четвер, 26 червня, незначно зросли, продовжуючи позитивну динаміку попереднього дня. Це відбулося на тлі значнішого, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США, що свідчить про стабільний попит. Водночас інвестори зберігають обережність щодо перемир'я між Іраном та Ізраїлем і загальної стабільності на Близькому Сході. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту в четвер, 26 червня, незначно зросли, продовжуючи позитивну динаміку попереднього дня.
Фото: depositphotos

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Торги на біржі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 53 центи, або 0,8%, до $68,21 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 56 центів, або 0,9%, до $65,48 за барель.

Обидва індекси зросли майже на 1% ще у середу, відновившись після втрат на початку тижня після того, як дані показали стійкий попит у США.

«Деякі покупці віддають перевагу стабільному попиту, про який свідчить падіння запасів у щотижневій статистиці США. Але інвестори залишаються стурбованими, прагнучи ясності щодо статусу ірано-ізраїльського припинення вогню», — сказав Юкі Такасіма, економіст Nomura Securities.

Експерт прогнозує, що ціна на нафту WTI, ймовірно, повернеться до діапазону $60−65, тобто до рівня, який був до конфлікту.

Запаси сирої нафти та пального в США знизилися за тиждень до 20 червня через зростання активності нафтопереробки та попиту, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA). За даними EIA, запаси сирої нафти впали на 5,8 мільйона барелів, що перевищило очікування аналітиків, проведені в опитуванні Reuters, щодо скорочення видобутку на 797 000 барелів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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