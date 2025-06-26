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26 червня 2025, 12:02

Долар падає через критику Пауелла Трампом

Долар США впав до багаторічних мінімумів у четвер після того, як президент Дональд Трамп знову розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що викликало побоювання щодо майбутньої незалежності американського центрального банку. Про це пише investing.

Долар США впав до багаторічних мінімумів у четвер після того, як президент Дональд Трамп знову розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що викликало побоювання щодо майбутньої незалежності американського центрального банку.
Фото: depositphotos

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Індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти проти кошика із шести інших валют, знизився на 0,6% до 96,682, опустившись до найнижчого рівня з початку 2022 року.

Критика Трампу

Глава ФРС Пауелл підтвердив свою обережну позицію у другий день дводенних слухань у Конгресі, повторивши, що зниження відсоткових ставок буде відкладено до з'ясування інфляційного впливу тарифів, зазначивши, що тарифи можуть призвести до зростання цін, що виходить за межі разового підвищення.

Це викликало нову критику з боку президента США Дональда Трампа, який назвав Пауелла «жахливим» за те, що той різко не знижує відсоткові ставки.

Згідно з повідомленням Wall Street Journal, Трамп розглядав ідею вибору та оголошення наступника голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла до вересня або жовтня, прагнучи підірвати його позицію з огляду на те, що термін його повноважень має закінчитися у травні 2026 року.

«Я знаю, кого я оберу, в межах трьох-чотирьох людей», — сказав Трамп. «На щастя, він скоро піде, тому що я вважаю його жахливим».

Такий крок може викликати питання щодо потенційного підриву незалежності ФРС, підриваючи віру в надійність грошово-кредитної політики країни.

«Пауелл продовжує отримувати критику адміністрації Трампа, і тепер, коли два члени (Уоллер і Боуман, обидва призначені Трампом) відкрито не згодні з обережною/жорсткою позицією, ринки можуть швидко відреагувати переглядом очікувань у бік пом'якшення на слабкі дані зі США», — зазначили в аналітичній компанії.

«Водночас повідомлення ЗМІ про те, що Трамп розглядає можливість раннього призначення наступного голови ФРС, додатково посилюють ставки на пом'якшення політики».

Ринки підвищили ймовірність зниження ставки на наступному засіданні ФРС у липні до 25% з усього лише 12% тиждень тому.

Євро має попит

У Європі пара EUR/USD зросла на 0,4% до 1,1706, досягнувши найвищого рівня з вересня 2021 року.

«Євро, можливо, отримало незначну підтримку від згоди НАТО з цільовим показником видатків на оборону в 5% і загалом примирливого тону Трампа щодо союзників (за винятком Іспанії)», — зазначили в ING. «Але на практиці динаміка EUR/USD залишається майже повністю історією долара США».

Пара GBP/USD зросла на 0,6% до 1,3748, досягнувши найвищого рівня з січня 2022 року, при цьому фунт стерлінгів виграє від того, що інвестори ставлять під сумнів домінуючий статус долара як резервної валюти.

В Азії пара USD/JPY торгувалася на 0,9% нижче на рівні 143,97, при цьому японська єна виграє від розпродажу долара, а увага перемикається на п'ятничні дані щодо інфляції в Токіо.

Пара USD/CNY знизилася на 0,1% до 7,1683, при цьому юань досяг найсильнішого рівня за сім місяців по відношенню до долара.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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