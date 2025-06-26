Nvidia стала знову найдорожчою компанією світу: акції досягли нового історичного максимуму

Акції Nvidia, лідера у виробництві чіпів для штучного інтелекту, у середу, 25 червня, досягли найвищої позначки за всю історію. Таким чином Nvidia знову стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Microsoft. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зростання акцій

Акції Nvidia зросли на 4,3%, до $154,31, подолавши попередній рекорд, встановлений у січні. Цей показник є лише черговим досягненням для Nvidia, чиї акції зросли на 63% з квітневого мінімуму, додавши майже $1,5 трильйона до її ринкової капіталізації.

Завдяки цьому зростанню, Nvidia знову стала найдорожчою компанією у світі, її ринкова капіталізація становить близько $3,77 трлн, обійшовши Microsoft, яка оцінюється в $3,66 трлн.

Фактори зростання

Останні фінансові звіти Nvidia стали значним каталізатором для «биків» (інвесторів, що очікують зростання). Звіт показав стійке зростання та вказав на подальше посилення позицій, попри обмеження на продаж передових напівпровідників у Китаї.

Звіти від Microsoft, Meta, Alphabet та Amazon (які, за даними Bloomberg, разом забезпечують понад 40% доходу Nvidia) додатково підкреслили, як найбільші клієнти компанії продовжують активно інвестувати у розвиток своєї ШІ-інфраструктури.

«Моя впевненість у зростанні Nvidia вища, ніж кілька місяців тому, і, схоже, гонка озброєнь у сфері ШІ триватиме протягом 2025 і, ймовірно, 2026 років. Імпульс зростання Nvidia явно відновився, а її лідерські позиції тільки зміцніли, оскільки її конкурентна перевага значно зросла», — зазначив Майкл Сміт, співкеруючий портфелем Allspring Global Investments.

Перспективи

На зборах акціонерів Nvidia у середу генеральний директор Дженсен Хуанг запевнив інвесторів у стабільному попиті. Він підтвердив свою думку, що комп'ютерна індустрія перебуває лише на початку масштабного оновлення інфраструктури ШІ.

За якихось кілька років Nvidia пройшла шлях від невідомого гравця до загальновизнаного лідера та, можливо, ключової акції на Волл-стріт, ставши справжнім символом ери штучного інтелекту.

Зростання акцій на 15% цього року слідує за ралі понад 170% у 2024 році, яке, своєю чергою, відбулося після стрибка майже на 240% у 2023 році.

Попри зростання, Nvidia за деякими оцінками все ще залишається привабливою, якщо порівнювати її з історичними показниками. Компанія торгується з коефіцієнтом P/E 31,5, що нижче її 10-річного середнього.

Це значення також не сильно відрізняється від показника Nasdaq 100 (27), хоча аналітики Волл-стріт очікують, що Nvidia зростатиме швидше, ніж решта технологічного ринку.

Крім того, її коефіцієнт PEG, який враховує зростання, становить близько 0,9 — це найнижчий показник серед так званої «Великої сімки» технологічних гігантів.

Поєднання високого зростання та помірної оцінки є ключовою причиною оптимізму Волл-стріт щодо її перспектив. Майже 90% аналітиків, за якими стежить Bloomberg, рекомендують купувати акції, при цьому вони торгуються на 12% нижче середньої цільової ціни аналітиків, що свідчить про очікування подальшого зростання.

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