Біткоїн наближається до $108 000, токен WLFI дозволять передавати — що нового на крипторинку

Ціна біткоїна наближається до $108 000

Перша криптовалюта продовжила відновлення на тлі зменшення напруженості на Близькому Сході і впевнено наближається до $108 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент публікації новини ціна біткоїна становить $107 845. За добу актив зріс на 1,36%, за тиждень — на 2,87%.

Найбільше зростання за останні 24 години демонструє Ethereum (+1,60%). Половина інших криптовалют з найбільшою капіталізацією продемонстрували навпаки падіння.

Біткоїн-ETF впливають на ціну сильніше за корпоративні інвестиції — аналітик

Притоки коштів у біткоїн-ETF продовжують суттєво впливати на ринок криптовалют, тоді як інвестиції компаній у цифрові активи мають обмежений ефект. Про це заявив керівник дослідницького відділу K33 Ветле Лунде.

Згідно зі звітом K33, кореляція між ціною біткоїна та притоками у спотові ETF є дуже високою. Коефіцієнт детермінації (R²) становить 0,8, що означає, що близько 80% змін у 30-денному прибутку біткоїна можна пояснити динамікою коштів, що надходять у ці фонди.

За словами Лунде, за останній місяць сукупні надходження у біткоїн-ETF склали 13 000 BTC, що є найслабшим 30-денним показником з 23 квітня. Ця динаміка узгоджується із загальним станом ринку біткоїна, який наразі перебуває у фазі консолідації.

Водночас зростання кількості компаній, які тримають криптовалютні резерви, майже не вплинуло на котирування. Дані показують слабку кореляцію між покупками біткоїна такими фірмами та його ціною.

Лунде пояснює це тим, що, хоча великі гравці, як-от MicroStrategy, купують монети безпосередньо на ринку, нові учасники часто використовують інші моделі. За останні три місяці було запущено понад 50 казначейських ініціатив, у межах яких компанії отримували біткоїни в обмін на акції, без прямої купівлі активів на ринку.

Хоча вплив геополітичного загострення на ринок здається обмеженим, він змусив інвесторів переглянути стратегії управління ризиками, наголосив Лунде.

Це призвело до найбільшого одноденного скорочення відкритого інтересу до біткоїн-ф'ючерсів з серпня 2024 року: 23 червня зафіксований відтік у 17 394 BTC.

Цей спад був зумовлений побоюваннями щодо ймовірного перекриття Ормузької протоки — ключової артерії для транспортування нафти.

Попри тимчасове заспокоєння, інвесторів можуть занепокоїти майбутні події в США. Зокрема, йдеться про проєкт бюджету від президента Дональда Трампа та граничний термін щодо тарифів 9 липня. На думку Лунде, ці події потенційно здатні викликати нові хвилі волатильності на ринку.

World Liberty Financial планує дозволити передавання токена WLFI

Команда платформи World Liberty Financial оголосила про намір найближчим часом зробити токен проєкту WLFI доступним для передачі. Це значна зміна, адже на етапі запуску розробники стверджували, що актив не буде вільно торгуватися.

«Ви просили зробити передавання токена WLFI — ми вас почули. Команда працює за лаштунками, щоб реалізувати це. Скоро будуть великі новини», — йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, платформу World Liberty Financial було запущено у вересні 2024 року за підтримки родини президента США Дональда Трампа. Це кредитний протокол, що базується на вихідному коді іншого проєкту — Dough Finance.

Tether стане найбільшим біткоїн-майнером до кінця року — глава компанії

Компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, може стати найбільшим біткоїн-майнером до кінця 2025 року. Про це заявив CEO фірми Паоло Ардоіно в рамках подкасту The Big Brain для The Block.

«За останні два чи три роки Tether заробила понад $20 млрд… З них близько $14 млрд або трохи більше спрямували на фінансування різних проєктів», — заявив Ардоіно, обговорюючи з ведучими інвестиційну стратегію Tether

За його словами, Tether інвестує в різні сфери, включно не тільки з Web3, а й зі ШІ та іншими секторами. Зокрема, CEO Tether згадав вливання в платформу Rumble і агропромислову фірму Adecoagro.

Компанія також інвестує в енергетичний сектор і біткоїн-майнінг. CEO Tether підкреслив, що до кінця 2025 року компанія стане найбільшим майнером. Водночас Ардоіно не розкрив ні поточного хешрейту компанії, ні обсягу її обчислювальних потужностей.

Однак, згідно з офіційним сайтом, Tether має у своєму розпорядженні щонайменше 15 об'єктів для майнінгу біткоїнів. Вони розташовані, зокрема, в Уругваї, Парагваї та Сальвадорі.