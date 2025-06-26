Курс валют: долар в банках втратив 15 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 15 копійок, а у продажу 8 копійок. Євро у покупці втратив 5 копійок, а у продажу зріс на 15 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро додало у купівлі 13 копійок, а у продажу 20 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,90 грн. Євро купують за 48,15 грн, а продають за 48,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 48,65−48,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,62−41,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,69−48,71 грн/євро.

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