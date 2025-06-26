У Києві подорожчають нові пластикові транспортні картки

Із 1 липня змінюється вартість придбання карт для оплати проїзду в міському транспорті, звичайна «синя» карта коштуватиме 96 грн, а пластиковий учнівський — 120 грн. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Причина здорожчання

«За останні два роки суттєво змінилися виробничі умови, вартість логістики та інших складових транспортних карт. Тому виробник вимушений підлаштовуватись під економічну ситуацію та збільшити вартість», — пояснили в КМДА.

Зазначається, що різниця в цінах пов’язана з особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражом, тоді як учнівські — індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.

В КМДА розповіли, що карти, що були придбані раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті, вартість поїздок також не змінюється.

В повідомленні також йдеться, що окрім пластикової транспортної карти також можна придбати цифрову карту.