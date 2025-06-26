Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1100 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1015 750 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 червня 2025, 8:15
Втрати ворога за 25 червня: 1100 російських окупантів та 107 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1015750 (+1100) осіб
- танків — 10968 (+1) од
- бойових броньованих машин — 22892 (+7) од
- артилерійських систем — 29617 (+48) од
- РСЗВ — 1425 (+0) од
- засоби ППО — 1188 (+0) од
- літаків — 416 (+0) од
- гелікоптерів — 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42153 (+107)
- крилаті ракети — 3388 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 53195 (+111) од
- спеціальна техніка — 3921 (+1)
Джерело: Мінфін
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