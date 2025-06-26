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26 червня 2025, 8:00

Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових та зернобобових. Хто найбільший імпортер

За даними Державної митної служби та Мінагрополітики, станом на зараз з початку 2024/25 МР Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,668 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця.

За даними Державної митної служби та Мінагрополітики, станом на зараз з початку 2024/25 МР Україна експортувала 40,04 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,668 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСкільки експортовано агропродукціїЗокрема, з початку поточного сезону експортовано:пшениці - 15,566 млн тонн (у 2023/24 МР — 18,123 млн тонн);ячменю — 2,314 млн тонн (2,461 млн тонн);жита — 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн);кукурудзи — 21,565 млн тонн (28,416 млн тонн).
Фото: depositphotos

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Скільки експортовано агропродукції

Зокрема, з початку поточного сезону експортовано:

  • пшениці — 15,566 млн тонн (у 2023/24 МР — 18,123 млн тонн);
  • ячменю — 2,314 млн тонн (2,461 млн тонн);
  • жита — 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн);
  • кукурудзи — 21,565 млн тонн (28,416 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на зараз оцінюється в 68,7 тис. тонн (у 2023/24 МР — 96,7 тис. тонн), у т. ч. пшеничного — 61,2 тис. тонн (91,3 тис. тонн).

Найбільші імпортери

Найбільшими імпортерами української агропродукції є: Іспанія — $2,7 млрд; Нідерланди — $1,6 млрд; Італія — $1,3 млрд; Німеччина — $1,2 млрд.

Зараз відпрацьовуються можливості виходу на нові ринки. У планах на 2025 рік вийти на 31 новий ринок, зокрема в країнах Африки, Близького Сходу та Китаю. Водночас головним завданням є перехід від сировинної моделі економіки до моделі з доданою вартістю.

Зазначається, що сьогодні український агроекспорт — це $24,5 млрд в рік. А агроекспорт Польщі — $56 млрд. Тому що середня ціна тонни, яку експортує України складає $309, а в Польщі $1560. Це завдяки тому, що в ЄС переробляють продукцію і експортують її з доданою вартістю, а Україна продає за кордон зерно, майже не переробляючи його.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
stariy07
stariy07
26 червня 2025, 9:56
#
ТС зверхньо підійшов до теми і не в курсі, що Україна вже давно відправляє агропродукцію в країни Африки, Близького Сходу та Китай !
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