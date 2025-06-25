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25 червня 2025, 19:07

Гірше за мита Трампа: які обмеження запроваджують країни ЄС проти сусідів

Торгівля всередині Європейського Союзу не така проста, як може здатись ззовні. Чому для одного товару треба робити різні упаковки та збирати купу ліцензій, розповів колишній президент Київстар Петро Чернишов.

Торгівля всередині Європейського Союзу не така проста, як може здатись ззовні.

Мита скасували, а що запровадили

Час поговорити про єдиний ринок ЄС. А точніше, про те, який він має вигляд, коли ти не в теорії, а з фактурою в руках. Чому це цікаво?

1. Тому, що Україна туди прагне — і багато що в головах наших людей ідеалізоване.

2. Тому, що Трамп і тарифи.

Бо теоретично — це як швейцарський годинник: все інтегровано, синхронізовано, рухається злагоджено. А практично — як годинник із секонд-хенду: наче тікає, але кожна країна переводить стрілки на свій лад.

Ви, можливо, чули, що торгувати всередині ЄС легко. Але МВФ каже: щоб продати товар до іншої країни Євросоюзу, компанія платить приховану ціну, яка еквівалентна 45% мит. А якщо ви продаєте послугу — вмикайте режим виживання: це вже 110% «тарифного еквіваленту». Важливо: це говорить не канал Fox News чи якийсь там Russia Today, а цілком собі незалежний МВФ. На хвилинку: це більше, ніж трампівські «визвольні» мита на Китай, які тоді звались ледь не торговим Голокостом.

Звідки це все? Та звідти, що в ЄС мита немає, а бар'єри залишились. Просто тепер вони не митні, а «невидимі». Тобто бюрократичні. Наприклад, якщо у вас є будівельна компанія з польською ліцензією, а ви хочете залити бетон в Австрії — вам все одно доведеться довести, що ваш бетон — це «насправді бетон, а не що-небудь інше». Бо польський бетон для Австрії — це не бетон, а спроба відбити ринок у місцевого будівельника. Негарно, дорогий Яцеку! Сертифікати, перевірки, локальні обмеження — усе є. Звісно, в дусі «європейської співпраці». Просто з печатками в кожній країні.

А тепер — до послуг. Це вже навіть не блокпост — це квест. Хочете відкрити готель чи клініку в іншій країні? Може обійтись у 2−3 рази дорожче, ніж у себе вдома. Умовно кажучи, щоб забезпечити бабусю доглядом у сусідній Італії, потрібно більше дозволів, ніж на імпорт зброї. І це не перебільшення — просто подивіться на вартість внутрішньої торгівлі в різних сферах послуг: розміщення, соціальні послуги, нерухомість — на піку витрат часто понад 200%. І це не тому, що готель у Португалії гірший, а тому, що «правила трохи не ті».

Усе логічно: ЄС давно вирішив, що його внутрішній ринок буде ефективнішим, ніж будь-яка зона вільної торгівлі. Але якщо подивитися на фактичну торгівлю, то виходить парадокс: ЄС торгує ззовні активніше, ніж усередині себе. А торгівля послугами з іншими країнами вже зрівнялася із внутрішньою — просто тому, що за кордон продавати часто легше. Словом, компанія з Бельгії може легше домовитися з Канадою, ніж з Францією. І доки в США між штатами літають товари, послуги й юристи, в ЄС все ще сперечаються, чи йогурт із Парижа можна продавати у Відні без додаткової етикетки.

Що ж із тією обіцяною свободою? Та ось вона — у підручниках. І в консультантів, які виступають тут у нас і вчать нас усіх економіки. В реальному житті «взаємне визнання» (ідея, що те, що легально в одній країні, має визнаватись в інших) — працює, як кнопка «відміна» на старому пульті: є, але не завжди реагує. У 2004 році Данія заборонила 18 пластівців Kellogg’s, бо там було забагато вітамінів — хоча в інших країнах це був сніданок, а не біологічна зброя. Франція вимагала окремий лабораторний тест на біопальне, хоча та сама партія, зроблена у Франції, проходила без тестів. А AkzoNobel змушена клеїти на фарбу три різні логотипи, щоб її можна було продати у Франції, Італії й Іспанії. Усе це — один і той самий товар. Просто різні країни — різні причепи.

Але ж є директиви, скажете ви! Є. Але працюють вони, як багатошаровий пиріг: нове правило не замінює старе, а просто лягає зверху. У сфері фінансів дослідники виявили: після «гармонізації» правила між країнами стали… ще більше різними. У сфері даних — GDPR (це такий загальний регламент захисту даних): теоретично єдина система, а на практиці — 270 різних регуляторів. Важливо сказати, що GDPR — це взагалі «постріл у ногу» всьому бізнесу в Євросоюзі.

Трамп — просто зайчик, порівнюючи з тими, хто це вигадав! Одні країни забороняють Google Analytics, інші — ні. Сайт, що легальний у Польщі, може бути «поза законом» в Австрії вже завтра. І це не жарт, це просто децентралізований єврореалізм.

Чи можна захистити права

А тепер — увага на Єврокомісію. Саме вона мала б боротись із такими бар'єрами. Але останніми роками вона, схоже, захопилась геополітикою, кліматом і правами всіх мікрогруп, які тільки можна вигадати. Бо кількість справ проти країн-членів за порушення внутрішнього ринку впала вчетверо. Якщо в 2010-му відкривали понад 1 300 справ, то в 2023 — лише 300+. Середній час розгляду — майже 4 роки, а щоб країна виконала рішення — ще п’ять. Це як отримати штраф за парковку через дев’ять років після того, як ви продали авто.

Але доки Комісія займається «багатофункціональним позиціонуванням себе у світі», малий бізнес просто здається. Бо виграти суд у Франції, якщо ви португальський стартап, — це як виграти регіональні вибори в Нормандії, будучи українським рибалкою. Дорого. Довго. Без гарантій. Більші компанії ще якось воюють. А малі — просто йдуть із ринку або лишаються у межах однієї країни, а в ЄС дуже багато маленьких країн — от і важко конкурувати з американцями та китайцями!

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І знаєте, що найсумніше? Що рішення всім відоме. Не треба однакових правил у всіх. Треба просто повертатись до Cassis de Dijon: якщо щось легальне в одній країні ЄС — воно має бути легальним всюди. Взаємне визнання. Не фантом, а реальний механізм. Бо гармонізувати 27 країн до міліметра — це як зробити всім уніфікований розмір шкарпеток. Ідея зручна. Але одним тиснутиме, а з інших спадатиме.

Мораль така: доки бізнес у ЄС повинен мати 3 сертифікати, 5 етикеток і окремий софт на кожну країну — це не ринок, це ребус. І не єдиний, а єдиноподібний.

Автор:
Чернишов Петро
підриємець, екс-президент Київстар Чернишов Петро
Джерело: Мінфін
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