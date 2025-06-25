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25 червня 2025, 19:47

Nasdaq зріс на 2,6% за тиждень, пробивши ключовий рівень опору

Високотехнологічний індекс Nasdaq Composite продемонстрував значне зростання у вівторок, додавши 1,4% (280 пунктів) та пробивши важливий рівень опору на позначці $19 800. Цей рух підняв тижневий приріст індексу до 2,6% та посилив позитивні настрої на ринку. Про це у середу, 25 червня, пише аналітик Traders Union Шоланке Деле.

Високотехнологічний індекс Nasdaq Composite продемонстрував значне зростання у вівторок, додавши 1,4% (280 пунктів) та пробивши важливий рівень опору на позначці $19 800.

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Драйвери зростання

Поточне ралі розпочалося на початку тижня після того, як індекс отримав технічну підтримку біля рівня $19 350. Висхідний імпульс посилився завдяки покращенню глобальних настроїв після новин про угоду щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Послаблення геополітичної напруженості традиційно сприяє зростанню ризикових активів, зокрема акцій технологічних компаній, які домінують в індексі Nasdaq.

Ігнорування «яструбиної» позиції ФРС

Цікаво, що ринок продовжив зростання попри «яструбиний» тон голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла щодо перспектив зниження процентних ставок. Здатність Nasdaq зростати в таких умовах свідчить про міцну впевненість інвесторів у силі технологічного сектору та їхні оптимістичні прогнози щодо прибутків компаній, які наразі переважують занепокоєння щодо монетарної політики.

Технічна картина та ключові рівні

З технічного погляду, ралі у вівторок зупинилося біля зони опору трохи нижче психологічної позначки у $20 000. Ця зона була сформована під час розпродажів у лютому і тепер виступає короткостроковим бар'єром. У разі її подолання наступною ціллю для зростання стане лютневий максимум на рівні $20 110.

Водночас пробитий рівень $19 800 тепер перетворився на рівень підтримки. Індикатори імпульсу, як-от денний RSI, все ще перебувають на «бичачій» території й не досягли зони перекупленості, що залишає простір для подальшого зростання.

В очікуванні виступу голови ФРС

Наразі індекс торгується трохи нижче свого п'ятимісячного максимуму, а трейдери уважно очікують на наступний виступ Джерома Пауелла. Хоча ринок не очікує негайних змін у політиці, будь-які натяки на майбутню траєкторію інфляції чи терміни зміни ставок можуть суттєво вплинути на настрої інвесторів у короткостроковій перспективі.

Що означає «яструбина» та «голубина» позиція центробанку

У фінансовому світі для опису позиції центрального банку (наприклад, Федеральної резервної системи США) щодо монетарної політики часто використовують терміни «яструб» та «голуб».

  • «Яструбина» (Hawkish) позиція означає, що центробанк налаштований на боротьбу з інфляцією і готовий для цього підвищувати процентні ставки або утримувати їх на високому рівні. Високі ставки роблять кредити дорожчими, що «охолоджує» економіку. Така політика зазвичай вважається негативною для фондового ринку.
  • «Голубина» (Dovish) позиція означає, що пріоритетом центробанку є стимулювання економічного зростання та зайнятості. Для цього він готовий знижувати процентні ставки, роблячи гроші «дешевшими». Така політика зазвичай є позитивною для ринку акцій.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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