Курс євро до долара наближається до чотирирічного максимуму

Курс євро наближається до ключового рівня — позначки $1,20, якої європейська валюта не досягала з 2021 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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Після зростання на 1,6% за останні три дні, євро досягло позначки у $1,1641. Це підвищення пов’язане зі зменшенням геополітичної напруженості та позитивними економічними новинами зі США.

Заява про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, а також обережні зауваження голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, сприяли цьому.

Прогнози аналітиків

Стратеги HSBC минулого тижня підвищили свій прогноз щодо євро на кінець року з $1,15 до $1,20, очікуючи загального ослаблення долара в найближчі місяці.

Аналітики Danske Bank A/S минулого місяця підтвердили свій 12-місячний прогноз євро на рівні $1,20, тоді як стратеги Deutsche Bank AG прогнозують зростання до цього рівня до грудня.

Ринки очікують м’якішої політики від ФРС

Грошові ринки прогнозують пом’якшення політики Федеральної резервної системи США на 59 базисних пунктів до кінця року. Для Європейського центрального банку (ЄЦБ) очікуване зниження — лише на 25 пунктів. Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн у вівторок заявив, що повернення інфляції до цілі у 2% майже завершено, попри певний тиск на ціни.

Це підкріпило довіру інвесторів до євро. Попит на ставки, які передбачають зростання валюти, помітно зріс. У вівторок індикатор ринку опціонів, що показує перевагу таких ставок над тими, що грають на зниження (так звані «ризик-реверсали»), продемонстрував одне з найбільших зростань за останні три роки. Це сигналізує про повернення оптимізму щодо євро після нетривалої підтримки долара, яку забезпечували високі ціни на нафту.

Загалом настрої залишаються позитивними. За даними DTCC, понад 60% опціонів на євро цього місяця були укладені з розрахунком на зростання курсу. Це підтверджує впевненість інвесторів у подальшому зміцненні валюти. У середу, 25 червня, євро залишалося майже без змін і торгувалося на рівні близько $1,1610.