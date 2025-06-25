Курс валют: долар та євро продовжують падіння на міжбанку

До закриття міжбанку, 25 червня, курс долара впав на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Днем раніше падіння долара та євро становили 18 копійок й 27−28 копійок відповідно.