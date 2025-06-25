До закриття міжбанку, 25 червня, курс долара впав на 11 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Днем раніше падіння долара та євро становили 18 копійок й 27−28 копійок відповідно.
25 червня 2025, 17:40
Курс валют: долар та євро продовжують падіння на міжбанку
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Відкриття 25 червня
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Закриття 25 червня
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Зміни
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41,73/41,76
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41,62/41,65
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11/11
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48,44/48,46
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48,30/48,31
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14/15
Середній курс на готівковому ринку: 41,50−41,98 грн за долар. 48,20−48,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,58−41,67, євро — 48,52−48,70 грн.
Національний банк України встановив на 26 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,6620 грн/$, а євро євро на рівні 48,32 грн.
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Джерело: Мінфін
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