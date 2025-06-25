У «Дії» вже тестують ШІ-помічника — українську мовну модель

На порталі «Дія» триває внутрішнє тестування асистента на основі штучного інтелекту, який незабаром допоможе оформлювати перші державні послуги. Паралельно Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з компанією «Київстар» розпочало розробку національної великої мовної моделі (LLM), яка стане основою для майбутніх ШІ-рішень. Про це у середу, 25 червня, повідомила пресслужба Мінцифри, також про це розповів міністр Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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Національна мовна модель: що це і навіщо

Як пояснили в міністерстві, велика мовна модель (LLM) є технологічним фундаментом для ШІ-помічників та голосових асистентів. Ключова перевага української моделі полягатиме в тому, що вона буде навчена на українських даних, зокрема на законодавстві, наукових роботах та даних бібліотек. Це дозволить їй «розуміти національний контекст і давати якісніші відповіді, ніж глобальні моделі».

За словами Михайла Федорова, потенціал застосування такої моделі є дуже широким, зокрема у сфері оборони — наприклад, для навчання на фото з поля бою та декодування супутникових знімків.

Безпека та суверенітет

Міністр зазначив, що вже близько десятка країн почали створювати власні суверенні LLM, щоб мати можливість впливати на них та контролювати їхнє навчання. Це, на його думку, є важливим кроком для захисту інформаційного простору, зокрема від російського ІПСО.

У Мінцифри запевнили, що всі дані для навчання та роботи моделі будуть оброблятися та зберігатися всередині України, що є стратегічно важливим для її використання в обороні, медицині та урядових структурах. Для контролю за безпекою та якістю моделі при міністерстві створять координаційний комітет, а також етичний і технічний борди.

Терміни та доступність

Запуск бета-версії національної LLM заплановано до кінця 2025 року. Після завершення етапу тестування модель стане доступною для всіх українців та бізнесу. Очікується, що використання вітчизняного ШІ буде дешевшим порівняно з іноземними аналогами, хоча, за словами Федорова, проєкт не ставить за мету пряму конкуренцію із ChatGPT.

Що таке великі мовні моделі (LLM)

Велика мовна модель (Large Language Model, LLM) — це тип штучного інтелекту, навчений на гігантських масивах текстових даних. Завдяки цьому навчанню модель здатна розуміти людську мову, генерувати осмислені тексти, відповідати на запитання, перекладати та виконувати інші мовні завдання. Саме LLM є технологічною основою таких відомих чат-ботів, як ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Якість та «світогляд» моделі напряму залежать від даних, на яких її тренували.