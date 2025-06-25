Комісія забезпечує справедливе та чесне функціонування ринку капіталів, захищаючи права та інтереси інвесторів. Фахівці НКЦПФР активно досліджують дії на ринку, інформуючи про сумнівні інвестиційні проєкти.
Нацкомісія виявила чотири нові SCAM-проєкти
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Кого включили
- BRAINVEST
- ONE1PERCENTCLUB
- SpiceProp
- Thaurus Guru
З повним списком проєктів можна ознайомитись за посиланням.
Кого виключили
Проєкт «Система Bitbon» товариства з обмеженою відповідальністю «СІМКОРД» було виключено зі списку сумнівних інвестиційних проєктів на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за рішенням суду.
Проєкт «Metadoro» було виключено зі списку сумнівних інвестиційних проєктів на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за рішенням суду.
Проєкт «Gonzo Invest» було виключено зі списку сумнівних інвестиційних проєктів на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з отриманням ТОВ «ГОНЗО ІНВЕСТ» ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу — діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме інвестиційного консультування.
Коментарі