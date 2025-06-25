Нацкомісія виявила чотири нові SCAM-проєкти

Комісія забезпечує справедливе та чесне функціонування ринку капіталів, захищаючи права та інтереси інвесторів. Фахівці НКЦПФР активно досліджують дії на ринку, інформуючи про сумнівні інвестиційні проєкти.

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Кого включили

BRAINVEST

ONE1PERCENTCLUB

SpiceProp

Thaurus Guru

З повним списком проєктів можна ознайомитись за посиланням.

Кого виключили

Проєкт «Система Bitbon» товариства з обмеженою відповідальністю «СІМКОРД» було виключено зі списку сумнівних інвестиційних проєктів на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за рішенням суду.

Проєкт «Metadoro» було виключено зі списку сумнівних інвестиційних проєктів на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за рішенням суду.

Проєкт «Gonzo Invest» було виключено зі списку сумнівних інвестиційних проєктів на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з отриманням ТОВ «ГОНЗО ІНВЕСТ» ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу — діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме інвестиційного консультування.