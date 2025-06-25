Канада, теоретично, може приєднатися до ЄС — Каллас

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 червня 2025, 16:21

Канада, теоретично, може приєднатися до ЄС — Каллас

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас припустила, що Канада теоретично могла б стати членом Європейського Союзу, попри географічну віддаленість від Європи, використовуючи як аргумент спільний кордон в Арктиці. Про Каллас заявила у середу, 25 червня, під час саміту НАТО в Гаазі, передає Bloomberg.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас припустила, що Канада теоретично могла б стати членом Європейського Союзу, попри географічну віддаленість від Європи, використовуючи як аргумент спільний кордон в Арктиці.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Арктика як міст до Європи

Відповідаючи на запитання журналістів, Кая Каллас розповіла про гіпотетичну дискусію щодо можливого членства Канади в ЄС.

«Ви знаєте, мені вже ставили питання про те, що Канада хоче вступити до ЄС. Ми раді всім друзям, але є невелика перешкода, вони є географічно не в Європі. І вони мали на це відповідь — Арктика. Вони межують із нами по Арктиці. Тож хто знає?» — сказала Каллас.

Геополітичне підґрунтя

Ця ідея обговорюється на тлі зростання геополітичної напруженості, зокрема через заяви президента США Дональда Трампа, який, як повідомлялося, неодноразово висловлював бажання приєднати Канаду до США або кардинально змінити формат стратегічного партнерства.

Через це в європейських та канадських політичних колах дедалі частіше обговорюються альтернативні сценарії співпраці між Оттавою та Брюсселем, що базуються на спільних економічних та безпекових інтересах.

Чи може неєвропейська країна вступити до ЄС

Відповідно до основоположних документів Європейського Союзу, зокрема статті 49 Договору про ЄС, право подати заявку на членство має «будь-яка європейська держава», яка поважає та зобов'язується просувати цінності ЄС.

Ключовим тут є слово «європейська». Хоча не існує чіткого юридичного визначення географічних кордонів Європи для цілей розширення, цей критерій є першим формальним бар'єром. Наприклад, у 1987 році було відхилено заявку Марокко, зокрема, на географічних підставах. Водночас Кіпр, який географічно розташований в Азії, є повноправним членом ЄС.

Таким чином, будь-яка заявка від неєвропейської країни, як-от Канада, зіткнулася б із фундаментальною юридичною перешкодою. Навіть якби було знайдено креативне географічне обґрунтування (як-от Арктика), вступ вимагав би одностайної згоди всіх 27 країн-членів та, ймовірно, внесення змін до самих договорів ЄС, що робить такий сценарій на практиці майже неможливим.

Чому це важливо

Заяву Каї Каллас не варто сприймати як реальну пропозицію членства для Канади. Це, найімовірніше, тонкий дипломатичний хід та політичний сигнал, адресований насамперед Сполученим Штатам.

У такий спосіб глава європейської дипломатії демонструє Вашингтону: якщо політика США стане надто непередбачуваною та ворожою до своїх найближчих союзників, то ці союзники (зокрема, Канада) будуть змушені шукати нові, навіть радикальні формати альянсів, і Європа буде готова їх розглядати. Це підкреслює єдність позицій ЄС та Канади на тлі можливої нової хвилі американського протекціонізму.

Згадка про Арктику також є стратегічною. Вона привертає увагу до регіону, геополітичне значення якого стрімко зростає, і де співпраця між ЄС та Канадою є критично важливою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами