Binance додає нові інструменти для прозорості токенів

Криптовалютна біржа Binance представила два нові інструменти — Locked Addresses та Concentration Indicator. Вони допоможуть трейдерам краще орієнтуватися в ризиках, пов’язаних з пропозицією токена, та приймати більш зважені інвестиційні рішення при торгівлі криптоактивами. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Що нового

Locked Addresses (Заблоковані адреси) — тепер на платформі Binance відображається інформація про заблоковані токени.

Коли криптопроєкти виходять на ринок, вони часто блокують частину токенів із стратегічних міркувань, наприклад, щоб стимулювати довгострокову мотивацію команди, інвесторів або спільноти. Такі токени зберігаються на заблокованих адресах і залишаються недоступними до завершення визначеного періоду вестингу.

Тепер користувачі можуть бачити, яка частка пропозиції заблокована, і враховувати це під час оцінки обсягу в обігу та ринкової капіталізації.

Дані відображаються на вкладці «Інформація» про токен при наведенні на рядок «Circulating Supply».

Враховуються лише підтверджені адреси з прозорою логікою вестингу.

Concentration Indicator (Індикатор концентрації) — новий індикатор, що показує, наскільки сильно токени зосереджені в руках обмеженого кола власників.

Індикатор відображається у вигляді оцінки за шкалою від 0 до 100: що вищий бал, то вища концентрація, а отже, й потенційна волатильність.

Розрахунок базується, як на даних Binance, так і на зовнішніх джерелах.

Нові інструменти дозволяють:

точніше оцінювати ліквідність і капіталізацію токенів;

розуміти, хто реально контролює токен;

ідентифікувати ризики потенційної маніпуляції ціною.

Чому це важливо

Прозорість токенів — один з ключових запитів серед трейдерів, особливо в умовах волатильності та непрозорої токеноміки окремих проєктів.