Зростання попиту на внутрішньому авторинку: які вживані авто найчастіше купували у травні

На внутрішньому ринку впродовж травня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували майже 82 тисячі угод купівлі-продажу вживаних авто. Це на 7,6% більше у порівнянні з квітнем 2025 року, та на 49,1% менше ніж у травні минулого року, проте тоді ще тривав так званий «бум переписувань» транспорту. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

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Яким маркам частіше надавали перевагу українці

Як і в попередні періоди, впевнено лідирує Volkswagen, частка якого удвічі більша, ніж у найближчого конкурента — Renault. Третя сходинка поки дісталася ВАЗу, від якого незначно відстає BMW.

Найпопулярніші моделі

У списку моделей першість залишається за Volkswagen Passat. Також високий попит зберігався на Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Середній вік

Середній вік авто на вторинному ринку за підсумками травня 2025 року не змінився, й продовжує складати 15,8 року.

Преміумсегмент та найстаріше авто

У травні 2025 року на внутрішньому ринку України нові власники активно шукали автомобілі преміумсегмента з пробігом, а також проявляли інтерес до раритетних моделей.

Згідно з дослідженням ринку, серед автомобілів преміумкласу, що знайшли своїх покупців у травні, були:

1 Maybach

1 Aston Martin

2 Lamborghini

2 Ferrari

5 Rolls-Royce

13 Bentley

18 Maserati

Найстаріший легковик, що змінив власника минулого місяця — Opel Olympia 1938 року випуску. Це зелене купе з 1,5-літровим двигуном.

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