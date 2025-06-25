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25 червня 2025, 15:21

НБУ встановив для банків новий норматив — коефіцієнт левериджу

Національний банк України встановив для банків та банківських груп мінімальне значення нового нормативу — коефіцієнта левериджу — на рівні 3%. Цей крок є частиною гармонізації українського банківського регулювання зі стандартами Європейського Союзу. Про це у середу, 25 червня, повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк України встановив для банків та банківських груп мінімальне значення нового нормативу — коефіцієнта левериджу — на рівні 3%.

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Терміни та умови впровадження

Рішення про встановлення 3%-го мінімального значення було ухвалено за результатами тестових розрахунків, які українські банки проводили з квітня поточного року.

Дотримання нового нормативу стане обов'язковим для банків з 1 вересня 2025 року, а для банківських груп — з 1 квітня 2026 року.

Щоб забезпечити плавну адаптацію банківського сектору до нових вимог, Національний банк продовжив тестовий період для розрахунку коефіцієнта ще на один місяць, до кінця серпня 2025 року.

Впровадження цього нормативу, як очікується, сприятиме подальшому зміцненню фінансової стійкості українських банків та підвищить рівень відповідності вітчизняних регуляторних правил нормам ЄС.

У разі встановлення мінімального значення коефіцієнта левериджу на рівні 3%, він буде обмежувальним для близько 40% українських банків.

Що таке коефіцієнт левериджу

Коефіцієнт левериджу (Leverage Ratio) — це регуляторний показник, який вимірює капітал банку відносно його сукупних активів, без зважування цих активів на ризик.

Це його головна відмінність від традиційних нормативів достатності капіталу (як-от Н2), які враховують рівень ризику кожного активу (наприклад, кредити підприємствам вважаються більш ризиковими, ніж державні облігації). Коефіцієнт левериджу є простішим і більш консервативним інструментом. Він діє як «запобіжник» і не дозволяє банкам надмірно нарощувати обсяг активів (тобто брати на себе забагато боргу), навіть якщо ці активи формально вважаються низькоризиковими. Цей норматив є важливою частиною міжнародних стандартів банківського регулювання, відомих як Базель III.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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