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25 червня 2025, 14:59

Штрафів від ТЦК побільшало. Хто найчастіше їх отримує та де

Понад 28 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. З квітня штрафів побільшало на 11 тисяч. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Понад 28 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року.
Фото: komersant.info

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Деталі

28 212 проваджень за порушення правил військового обліку вже відкрили ТЦК у 2025 році. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито цьогоріч.

Хто найчастіше отримує

Новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка — 5 за квітень, ще 3 — на початку червня.

Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82%.

Регіони-лідери

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Усього дев’ять регіонів вже мають більше тисячі справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК — 1 100 проваджень лише за першу половину року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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