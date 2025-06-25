Швейцарія прийматиме українських біженців тільки з окупованих регіонів та тих, де йде війна

Швейцарія збирається приймати українських біженців лише з окупованих регіонів або тих, де тривають бойові дії. Уряд має намір переглянути свою поточну систему надання статусу захисту «S», яка була введена для українців з березня 2022 року. Про це повідомляє телерадіокомпанія SRF.

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Федеральна рада країни найближчим часом ухвалить рішення про обмеження прийому біженців з України. Ще в грудні парламент рекомендував це зробити.

«Захист отримають тільки ті, хто раніше проживав на повністю або частково окупованих росією землях або в районах з „більш-менш інтенсивними“ бойовими діями», — зазначається в статті

Стверджується, що Швейцарія прийме норвезьку класифікацію, за якою безпечними вважаються регіони на заході та в центрі України (на карті). Київ входить до списку небезпечних зон — як і Одеса, Дніпропетровськ, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Чернігів та Суми.

«Зміни можливі лише в околицях міста Києва. Норвегія позначає тільки територію самого міста як небезпечну, тоді як Швейцарія може визнати ширшу територію небезпечною», — пише видання.

Наразі з «безпечних» регіонів до Швейцарії прибуває близько третини біженців.

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