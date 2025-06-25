Швейцарія збирається приймати українських біженців лише з окупованих регіонів або тих, де тривають бойові дії. Уряд має намір переглянути свою поточну систему надання статусу захисту «S», яка була введена для українців з березня 2022 року. Про це повідомляє телерадіокомпанія SRF.
Швейцарія прийматиме українських біженців тільки з окупованих регіонів та тих, де йде війна
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Федеральна рада країни найближчим часом ухвалить рішення про обмеження прийому біженців з України. Ще в грудні парламент рекомендував це зробити.
«Захист отримають тільки ті, хто раніше проживав на повністю або частково окупованих росією землях або в районах з „більш-менш інтенсивними“ бойовими діями», — зазначається в статті
Стверджується, що Швейцарія прийме норвезьку класифікацію, за якою безпечними вважаються регіони на заході та в центрі України (на карті). Київ входить до списку небезпечних зон — як і Одеса, Дніпропетровськ, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Чернігів та Суми.
«Зміни можливі лише в околицях міста Києва. Норвегія позначає тільки територію самого міста як небезпечну, тоді як Швейцарія може визнати ширшу територію небезпечною», — пише видання.
Наразі з «безпечних» регіонів до Швейцарії прибуває близько третини біженців.
Нагадаємо
- У травні понад 69 тис. осіб у Швейцарії мали статус захисту S. Від початку 2025 року було подано близько 3300 нових заяв, тоді як на батьківщину повернулися лише приблизно 2600 людей.
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