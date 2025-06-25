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25 червня 2025, 14:11

Криптовалюта з Киргизстану допомогла рф уникати санкцій і перемістити понад $9 мільярдів — FT

Менш ніж за чотири місяці з моменту запуску, нова криптовалюта, створена для розрахунків в обхід міжнародних санкцій проти росії, вже перемістила понад $9,3 млрд на спеціалізованій криптобіржі. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times, повідомляє ЕП.

Менш ніж за чотири місяці з моменту запуску, нова криптовалюта, створена для розрахунків в обхід міжнародних санкцій проти росії, вже перемістила понад $9,3 млрд на спеціалізованій криптобіржі.
Фото: a7a5.kg

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Йдеться про токен A7A5, який позиціонується як перший стейблкоїн, прив’язаний до російського рубля. Його запустили в лютому в Киргизстані з метою спрощення великих фінансових потоків до росії та з неї, які були ускладнені західними обмеженнями.

Механізм роботи

За даними FT, понад $9,3 млрд в токенах A7A5 пройшли через криптогаманці, пов’язані з новою криптовалютною біржею Grinex. Ця біржа торгує виключно A7A5, рублями та стейблкоїном, прив’язаним до долара (USDT).

A7A5 стверджує, що кожен токен забезпечений рублевими депозитами в «Промсвязьбанку» — державному банку оборонного сектору росії, який перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії.

Наразі в обігу перебуває 12 мільярдів токенів A7A5, що дорівнює близько $156 млн. Хоча монетою користується порівняно невелике коло користувачів, обсяги щоденних переказів у кілька разів перевищують цю суму.

Зв'язки з молдовським олігархом

Центр інформаційної стійкості (CIR, британська некомерційна дослідницька організація) виявив, що A7A5 може бути пов’язаний з російськими кампаніями політичного впливу за кордоном. Компанія A7, яка спочатку стояла за запуском токена, зараз перебуває під санкціями Великої Британії.

Більшість її акцій, згідно з російськими реєстрами, належать молдовському олігарху Ілану Шора. Його було засуджено за найбільше банківське шахрайство в історії Молдови (викрадення $1 млрд), після чого він втік до росії та отримав її громадянство.

Минулого року Шора також звинуватили в Молдові у масовому підкупі виборців, що він назвав «абсурдним спектаклем».

CIR також виявив, що низка вебсайтів, пов’язаних із політичними впливовими операціями в Молдові, використовували ту саму IP-адресу, що й сайти A7 та A7A5.

Компанія A7A5 заявила, що на початковому етапі співпрацювала з A7, але минулого місяця «повністю розірвала зв’язки» через розбіжності у стратегії розвитку.

Механізм обходу санкцій

Створення A7A5 збіглося з посиленим наглядом за операціями, пов’язаними з росією, та відключенням окремих російських банків від системи SWIFT. За словами Леоніда Шумакова, директора A7A5, Киргизстан обрали через «дружню юрисдикцію, що менш вразлива до санкцій».

Користувачі в росії можуть придбати A7A5 через блокчейни Tron або Ethereum, а потім обміняти на USDT (стейблкоїн, прив’язаний до долара) і вивести кошти в потрібній країні чи валюті. A7A5 позиціонується як «місток» до USDT для російських імпортерів.

Компанія стверджує, що за кожен куплений токен вноситься рублевий депозит у «Промсвязьбанку», що нібито гарантує стабільність для користувачів. Наявність резервів, за словами компанії, підтверджує незалежний аудит із Киргизстану.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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