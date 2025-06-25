Біткоїн відновлюється, але низький обсяг торгів викликає занепокоєння — аналітик

Ціна біткоїна продовжила своє відновлення у середу, досягнувши восьмиденного максимуму близько $107 000. Ралі, що розпочалося на початку тижня на тлі новин про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, підняло ціну криптовалюти більш ніж на 6%. Проте аналітики вказують на низку тривожних сигналів, зокрема на низький обсяг торгів. Про це у середу, 25 червня, пише аналітик Traders Union Шоланке Деле.

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Позитивні технічні сигнали

З технічного погляду, останні рухи ціни мають кілька позитивних ознак. Після відскоку від психологічного рівня нижче $100 000, біткоїн увійшов у верхню половину свого поточного низхідного каналу, в якому він торгується з травня.

Динаміка ціни BTC (квітень — червень 2025 року). Джерело: TradingView

Крім того, важливий індикатор імпульсу, індекс відносної сили (RSI), перетнув позначку, що відокремлює «ведмежу» територію від «бичачої». Це свідчить про посилення висхідного імпульсу та збільшує шанси на подальше зростання.

Низький обсяг та нейтральні настрої

Водночас ключове занепокоєння викликає обсяг торгів. На великих біржах, як-от Binance, поточне ралі супроводжується зниженням торговельної активності. Це стримує ентузіазм аналітиків, оскільки може свідчити про відсутність сильної переконаності серед покупців.

Приглушена активність збігається з нейтральним показником «Індексу страху та жадібності». Це вказує на те, що трейдери все ще з обережністю ставляться до новин про перемир'я на Близькому Сході, надійність якого залишається під питанням.

Ключові рівні та прогноз

Наразі ціна біткоїна зіткнулася із сильним опором поблизу $107 000. Якщо покупцям вдасться подолати цю зону, наступною ціллю може стати верхня межа низхідного каналу, що знаходиться трохи нижче позначки $109 000.

У разі невдачі найближча підтримка розташовується на рівні 20-денної експоненціальної ковзної середньої в районі $105 000. Утримання цього рівня може зберегти поточний висхідний імпульс. Загалом, хоча імпульс змістився вгору, для стійкого прориву ринку потрібне підтвердження у вигляді зростання обсягів торгів.

Чому обсяг торгів є критично важливим індикатором

Обсяг торгів — це загальна кількість монет або контрактів певного активу, якими торгували за певний період. Це один із найважливіших індикаторів у технічному аналізі, оскільки він показує рівень активності та «енергії» ринку. Обсяг використовується для підтвердження сили або слабкості цінового тренду.