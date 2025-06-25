У минулому місяці кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась на 1,6% порівняно з травнем 2024 року, повідомляє Укравтопром.
25 червня 2025, 13:16
Ринок нових авто в ЄС буксує: продажі нижчі, ніж торік
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За даними АСЕА, у травні 2025 року на ринках ЄС було реалізовано 926582 нових авто. Негативну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як бензинові та дизельні авто. Найбільшу частку ринку нових легковиків в ЄС охопили гібриди (HEV) — 34%.
Які авто обирають в Європі
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV) — 315597 од. (+16%);
- Бензинові авто — 263953 од. (-19%);
- Електромобілі (BEV) — 142776 од. (+25%);
- Плагін-гібриди (PHEV) — 87301 од. (+47%);
- Дизельні — 85698 од. (-28%);
- Інші — 31257 (+34%).
З початку року в країнах ЄС було зареєстровано майже 4,6 млн нових авто, що на 0,6% менше, ніж торік.
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Джерело: Мінфін
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