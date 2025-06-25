Ринок нових авто в ЄС буксує: продажі нижчі, ніж торік

У минулому місяці кількість реєстрацій нових легкових авто в ЄС збільшилась на 1,6% порівняно з травнем 2024 року, повідомляє Укравтопром.

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За даними АСЕА, у травні 2025 року на ринках ЄС було реалізовано 926582 нових авто. Негативну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як бензинові та дизельні авто. Найбільшу частку ринку нових легковиків в ЄС охопили гібриди (HEV) — 34%.

Які авто обирають в Європі

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) — 315597 од. (+16%);

Бензинові авто — 263953 од. (-19%);

Електромобілі (BEV) — 142776 од. (+25%);

Плагін-гібриди (PHEV) — 87301 од. (+47%);

Дизельні — 85698 од. (-28%);

Інші — 31257 (+34%).