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25 червня 2025, 12:59

ЄС готує відповідь на випадок збереження 10% мит з боку США

Європейський Союз готується до вжиття контрзаходів, якщо Сполучені Штати наполягатимуть на збереженні 10%-го базового мита на європейські товари після завершення поточних торговельних переговорів. ЄС прагне укласти угоду до 9 липня 2025 року, адже в іншому разі мита на значну частину європейського експорту до США можуть зрости до 50%. Про це у середу, 25 червня, пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела в ЄС.

Європейський Союз готується до вжиття контрзаходів, якщо Сполучені Штати наполягатимуть на збереженні 10%-го базового мита на європейські товари після завершення поточних торговельних переговорів.

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Загроза асиметричної угоди

Наразі американські мита охоплюють європейський експорт на суму близько €380 млрд, що становить приблизно 70% від усіх поставок блоку до США. В ЄС побоюються, що Вашингтон прагне укласти «асиметричну» угоду, зберігши за собою переваги у вигляді 10%-х мит.

«Якщо США наполягатимуть на асиметричній угоді, зокрема зберігатимуть 10% мита, ми будемо змушені вжити заходів для відновлення балансу в ключових секторах», — заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Стефан Сежурне.

Його слова підтвердив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович: «Я розумію, що США розглядають 10% мита як базову ставку. Ми готуємо заходи для захисту європейського бізнесу та працівників, якщо справедливої угоди не буде досягнуто».

Нереалістичні вимоги США

За інформацією Bloomberg, минулого тижня Європейська комісія поінформувала країни-члени, що США висувають умови, які можуть призвести до несправедливих торговельних домовленостей. Серед таких вимог в ЄС називають обмеження на експорт риби, що можуть суперечити нормам Світової організації торгівлі, односторонні митні бар'єри та нереалістичні вимоги щодо економічної безпеки.

Приклад Великої Британії та вразливість авіації

Побоювання європейських політиків підкріплюються нещодавнім прецедентом. Торговельна угода між Великою Британією та США, укладена в травні, також залишила чинними 10%-ві мита на більшість британського експорту.

Одним із найбільш вразливих до такої політики секторів є цивільна авіація. Єврокомісар Сежурне наголосив, що додаткове 10%-ве мито значно послаблює конкурентоспроможність європейського авіавиробника Airbus у його боротьбі з американським конкурентом Boeing.

Чому це важливо

Ця новина свідчить про серйозний ризик розгортання повномасштабної торговельної війни між двома найбільшими економічними блоками світу — США та ЄС. Йдеться про фундаментальну розбіжність у підходах: ЄС прагне до угод, заснованих на багатосторонніх правилах, тоді як адміністрація Трампа віддає перевагу протекціонізму та використанню мит як інструменту тиску.

Готовність Євросоюзу до впровадження контрзаходів є сигналом для Вашингтона, що Брюссель не погодиться на невигідні умови. Це спроба посилити свої переговорні позиції, показавши, що односторонні дії США матимуть економічні наслідки. Потенційна торговельна війна між США та ЄС може спричинити глобальну економічну невизначеність, вдарити по інфляції по обидва боки Атлантики та порушити роботу тисяч компаній, чиї ланцюги постачання залежать від трансатлантичної торгівлі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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