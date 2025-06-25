Попит на валюту зростає: Скільки банки ввезли доларів та євро в травні

Обсяг готівкової іноземної валюти , яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив $778 млн. Це на 38% більше, ніж у квітні ($564 млн). Про це пише РБК-Україна.

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Скільки ввезено валюти

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $457 млн, що на 52% більше менше, ніж у квітні ($300 млн).

Крім того, банки ввезли готівкових євро на $318 млн, що на 22% більше, ніж у квітні.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив $778 млн. Це на 38% більше, ніж у квітні ($564 млн).

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $457 млн, що на 52% більше менше, ніж у квітні ($300 млн).

Крім того, банки ввезли готівкових євро на $318 млн, що на 22% більше, ніж у квітні.

При цьому банки вивезли готівкової валюти на $324 млн.