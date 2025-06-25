Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив $778 млн. Це на 38% більше, ніж у квітні ($564 млн). Про це пише РБК-Україна.
25 червня 2025, 12:00
Попит на валюту зростає: Скільки банки ввезли доларів та євро в травні
Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Скільки ввезено валюти
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $457 млн, що на 52% більше менше, ніж у квітні ($300 млн).
Крім того, банки ввезли готівкових євро на $318 млн, що на 22% більше, ніж у квітні.
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив $778 млн. Це на 38% більше, ніж у квітні ($564 млн).
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $457 млн, що на 52% більше менше, ніж у квітні ($300 млн).
Крім того, банки ввезли готівкових євро на $318 млн, що на 22% більше, ніж у квітні.
При цьому банки вивезли готівкової валюти на $324 млн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі