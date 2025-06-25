Туреччина посилює правила виведення криптовалют: що нового на ринку

Туреччина посилює правила виведення криптовалют

Міністерство казначейства і фінансів Туреччини готується до впровадження нових кроків для запобігання відмиванню грошей, отриманих із незаконної діяльності (AML) — зокрема зі ставок та шахрайських схем — через операції з криптовалютами. Про це повідомляє державне інформаційне агентство країни Anadolu.

Згідно з ним, уряд планує посилити контроль за операціями, що здійснюються криптовалютними сервіс-провайдерами.

Зокрема, зобовʼязати платформи отримувати інформацію про походження коштів і мету переказів. Кожна транзакція з переказу криптовалюти повинна буде супроводжуватися описом операції не менше ніж на 20 символів.

Щоб обмежити зловживання виведенням криптовалют, яке не підпадає під правило Travel Rule (щодо обміну ідентифікаційною інформацією про відправника й отримувача), вводяться часові обмеження:

щонайменше через 48 годин після купівлі, обміну або внесення активів;

для першого виведення з гаманця — не раніше ніж через 72 години.

Щоб запобігти швидкому виведенню сумнівних коштів, встановлюються обмеження на перекази стейблкоїнів, а саме:

добовий ліміт: $3000;

місячний ліміт: $50 000.

Однак компанії, які повністю дотримуються вимог Travel Rule (включно з передачею імені, прізвища, адреси, місця і дати народження обох сторін), зможуть подвоїти ці ліміти.

Міністр фінансів Мехмет Шімшек заявив, що мета цих заходів — захистити фінансову систему, не обмежуючи при цьому легітимну діяльність у сфері криптовалют.

Він також нагадав, що криптовалютні платформи, які не дотримуватимуться нових вимог, можуть зіткнутися з адміністративними, фінансовими або навіть юридичними санкціями, включно з анулюванням ліцензії.

Фінансове агентство Японії запропонувало визнати криптоактиви фінансовими продуктами

Фінансове агентство Японії (FSA) представило ініціативу щодо зміни правового статусу криптовалют, яка може відкрити шлях до запуску біржових криптофондів (ETF) та запровадження фіксованого податку на прибуток у розмірі 20%.

Згідно з пропозицією, криптовалюти мають бути визнані фінансовими продуктами відповідно до закону «Про фінансові інструменти та біржі» — нормативного акту, що регулює діяльність із цінними паперами та традиційними фінансовими інструментами.

Ця реформа означає перехід від діючої прогресивної податкової шкали, яка передбачає податок до 55% на доходи від криптоактивів, до єдиного фіксованого податку у 20%, аналогічного тому, що застосовується до прибутку від торгівлі акціями. Така зміна зробить інвестування в криптовалюти більш привабливим як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів.

Цей крок є частиною ширшої стратегії уряду Японії під назвою «Новий капіталізм», яка має на меті зробити країну економікою, орієнтованою на інвестиції.

FSA зазначило, що станом на січень 2025 року в країні було зареєстровано понад 12 млн активних криптоакаунтів, а обсяг активів, розміщених на платформах, перевищив 5 трлн єн (близько $34 млрд).

У документі також наголошується, що участь японців у крипторинку вже перевищила залучення до деяких традиційних інструментів, таких як торгівля на валютному ринку або облігації, особливо серед технічно підкованих роздрібних інвесторів.

Пропозиція FSA також є відповіддю на зростаючий інституційний інтерес до криптоактивів у світі. Згідно з наведеними даними, понад 1200 фінансових установ, включно з пенсійними фондами США та Goldman Sachs, вже інвестують у біржові фонди на основі біткоїна у США.

Регулятор заявив, що має намір сприяти подібному розвитку ринку в Японії, зокрема в контексті глобального розширення фондів, орієнтованих на цифрові активи.

Спотові біткоїн- і Ethereum-ETF зафіксували чистий приплив у $659,8 млн

У вівторок, 24 червня, сегмент спотових фондів США на базі біткоїна та Ethereum отримав чистий приплив у $659,8 млн. Основна частина капіталу надійшла в інвестиційні продукти на базі першої криптовалюти — $588,6 млн. Про це свідчать дані SoSoValue.

Лідером за фінансовими вливаннями став біржовий фонд від компанії BlackRock (IBIT). Цей спотовий біткоїн-ETF отримав $436,2 млн. Розмір коштів під управлінням (AUM) фонду становить $72,77 млрд.

На другій позиції за припливом перебуває інвестиційний продукт від фірми Fidelity Investments. Фонд під тикером FBTC зафіксував надходження $85,2 млн, а його AUM тримається на рівні $20,93 млрд.

На третьому місці за отриманим капіталом розташувався спотовий біткоїн-ETF від компаній Ark Invest і 21Shares. Цей продукт отримав $43,9 млн. Розмір коштів під управлінням фонду становить $4,72 млрд.

Крім цього, припливом коштів також відзначилися біржові фонди наступних компаній:

Bitwise Asset Management (BITB) — $9,8 млн;

Grayscale Investments (BTC) — $7,5 млн;

VanEck (HODL) — $5,97 млн.

Решта шість інвестиційних фондів із цього класу не демонстрували руху коштів за минулу добу.

У сегменті спотових Ethereum-ETF зафіксовано чистий приплив у $71,2 млн. Тут єдиним фондом, який зафіксував приплив коштів, став продукт від BlackRock. Спотовий ETF під тікером ETHA відзначився надходженнями в розмірі $97,98 млн.

Крім того, один продукт відзначився відтоком капіталу в цьому сегменті — спотовий ETF від Fidelity. Фонд під тікером FETH позбувся $26,7 млн.

Сім спотових Ethereum-ETF, що залишилися, завершили попередній торговий день із нульовими показниками припливу/відпливу.

Green Minerals залучить з партнерами $1,2 млрд для біткоїн-казначейської політики

Норвезька компанія з видобутку ресурсів Green Minerals оголосила про впровадження біткоїн-казначейської стратегії як частину своєї ширшої блокчейн-ініціативи.

Компанія планує разом із партнерами залучити до $1,2 млрд фінансування. Ця мета є частиною першої програми HEDSM, яку запустять в рамках ініціативи Partnership for Responsible Production.

«У нинішню епоху значного монетарного розширення збереження міцного балансу є важливішим, ніж будь-коли», — зазначив виконавчий голова компанії Столе Родал.

Згідно з ним, «децентралізована, неінфляційна природа біткоїна» робить його привабливою альтернативою для збереження капіталу в умовах валютної девальвації.

Так компанія прагне диверсифікувати свої резерви, відходячи від традиційних фіатних валют, які, за словами керівництва, вразливі до інфляції та геополітичної нестабільності.

Green Minerals наголосила, що основна стратегія компанії залишається незмінною, а використання першої криптовалюти покликане підтримати довгострокові виробничі плани, зокрема придбання дорогого обладнання.

У компанії заявили, що втілення біткоїн-програми супроводжуватиметься прозорою та безпечною системою обліку і звітності, з фокусом на професійну експертизу у сфері активу.

Серед інновацій — новий показник біткоїна на акцію (BTC/share), який дозволить акціонерам чітко оцінювати частку цифрових активів, що припадає на кожну акцію компанії.

Крім фінансової складової, Green Minerals бачить у блокчейні ключовий інструмент для підвищення прозорості в ланцюгу постачання, сертифікації походження мінералів та оптимізації операційної ефективності.

Компанія планує впроваджувати блокчейн по всій виробничій мережі, щоби відповідати вимогам майбутнього регулювання та зберігати конкурентну перевагу.

Перші придбання біткоїна очікуються вже найближчими днями.