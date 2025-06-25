Українські банки стали стійкішими, ніж до повномасштабної війни — дослідження

Попри виклики повномасштабної війни, банківський сектор України не лише продемонстрував стійкість, але й суттєво зміцнив свої позиції, збільшивши запас капіталу та наблизившись до європейських стандартів. Про це у середу, 25 червня, повідомляє Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс».

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Як зазначають аналітики, фінансова система України не лише витримала перші удари війни, а й продовжує активно вдосконалюватися.

«Капітал банків зріс та має значний запас, що дає змогу покривати основні ризики навіть в умовах воєнних дій», — пояснює Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу».

За даними НБУ на 1 червня 2025 року, показники достатності капіталу значно перевищують мінімально встановлені норми. Наприклад, норматив достатності регулятивного капіталу становить 15,49% при необхідному мінімумі у 9,25%. Експертка підкреслює, що банківська система зберегла значний запас міцності навіть після ретроспективного підвищення державою податку на прибуток до 50%.