Курс валют: євро продовжує зростати, долар дешевшає

У середу на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 10 копійок, а у продажу 5 копійок. Євро у покупці зріс на 5 копійок, а у продажу на 13 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро додало у купівлі та у продажу 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,10 грн. Євро купують за 48,15 грн, а продають за 49,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,70−41,77, євро — 48,63−48,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,73−41,76 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,44−48,46 грн/євро.

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