Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1014 650 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 червня 2025, 8:17
Втрати ворога за 24 червня: 950 російських окупантів та 131 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1014650 (+950) осіб
- танків — 10967 (+1) од
- бойових броньованих машин — 22885 (+6) од
- артилерійських систем — 29569 (+58) од
- РСЗВ — 1425 (+1) од
- засоби ППО — 1188 (+0) од
- літаків — 416 (+0) од
- гелікоптерів — 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42046 (+131)
- крилаті ракети — 3388 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 53084 (+123) од
- спеціальна техніка — 3920 (+0)
Джерело: Мінфін
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