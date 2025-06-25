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25 червня 2025, 8:00

За чотири місяці українці зареєстрували понад 10 тисяч ФОПів у Польщі

У Польщі зростає відсоток бізнесу, який започатковують іноземці. Із січня по квітень 2025 року іноземці створили в Польщі 13,7 тисячі ФОПів. Серед них переважають українці, повідомляє Вiznes.Іnteria.

У Польщі зростає відсоток бізнесу, який започатковують іноземці.
Фото: depositphotos

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Бізнес в Польщі

За підрахунками Польського економічного інституту (PIE), майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі з січня до кінця квітня 2025 року, керують громадяни України, а 7% СПД — підприємці з білоруським громадянством.

Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% повʼязані з будівництвом, 15% надають послуги у сфері телекомунікацій та інформаційних послуг, а 11% займаються іншою діяльністю у сфері послуг.

Натомість торік домінували інформаційно-комунікаційні послуги (23%), будівництво (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (10%).

У 1 кварталі 2025 року на соціальне страхування у Польщі зареєструвалося понад 1,21 мільйона іноземців. Найбільшою групою, як і раніше, є українці, хоча не бракує також білорусів та представників інших націй.

«Серед усіх осіб, зареєстрованих на соціальне страхування, 7,4% мали іноземне громадянство. На кінець березня цього року в Закладі соціального страхування було зареєстровано понад 1,2 млн іноземців, що на 6,3% більше, ніж на кінець березня 2024 року», — повідомляє Заклад соціального страхування (ZUS) у своєму звіті за перший квартал 2025 року.

На кінець першого кварталу 2025 року кількість українців, які працювали в Польщі, досягла 798 тис., що становило 65,9% всіх іноземців, зареєстрованих в ZUS, і 4,9% всіх застрахованих осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
youknow
youknow
25 червня 2025, 8:30
#
Звичайно, в Україні ж іде «покращення» життя людини (ні)
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