До закриття міжбанку, 24 червня, курс долара впав на 18 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 27 копійок у купівлі та на 28 копійок у продажу.
24 червня 2025, 17:38
Курс валют: долар та євро пішли вниз на міжбанку
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Відкриття 24 червня
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Закриття 24 червня
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Зміни
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41,91/41,94
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41,73/41,76
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18/18
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48,64/48,66
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48,37/48,38
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27/28
Середній курс на готівковому ринку: 41,60−42,15 грн за долар. 48,10−48,87 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,72−41,80, євро — 48,60−48,77 грн.
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Джерело: Мінфін
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