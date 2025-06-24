Кількість українських біженців, які отримали тимчасовий захист у ЄС, зменшується

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 червня 2025, 19:47

Кількість українських біженців, які отримали тимчасовий захист у ЄС, зменшується

Кількість людей, які покинули Україну та отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі, поступово скорочується. Про це свідчать дані Євростату.

Кількість людей, які покинули Україну та отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі, поступово скорочується.
Фото: freepik.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Українські біженці

У 2024 році тимчасовий захист отримали 780 280 українців, що на 26,1% менше порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив 1 056 010 осіб.

Тенденція до зменшення збереглася і на початку 2025 року: у першому кварталі було зареєстровано 136 113 нових рішень про тимчасовий захист у ЄС. Це на 30,9% менше, ніж у першому кварталі 2024 року.

За даними Євростату, станом на 30 квітня цього року 4,26 мільйона біженців з України мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. За квітень їхня кількість зросла незначно — менш ніж на 0,5 тисячі осіб.

Біженці з інших країн

Також зазначається, що протягом першого кварталу 2025 року в ЄС було зареєстровано 183 809 заявників, які вперше звернулися за притулком, та 136 113 нових рішень щодо тимчасового захисту. Порівняно з першим кварталом 2024 року, це відповідає зменшенню на 23,5% та 30,9% відповідно.

Найвищі співвідношення кількості шукачів притулку на 1 000 осіб було зафіксовано на Кіпрі (7,2), у Греції (6,6) та Ірландії та Іспанії (по 3,4). Найвищі співвідношення кількості людей, яким надано тимчасовий захист, на тисячу осіб було зафіксовано в Чехії (7,1), Словаччині (4,8) та Польщі (4,5).

У 2024 році сирійці були найбільшою групою людей, які шукали притулку в ЄС (148 185 заявників, які вперше звернулися за притулком, 16,2% від загальної кількості в ЄС). Далі йшли громадяни Венесуели (72 790, 8,0%), Афганістану (72 240, 7,9%), Колумбії (50 320, 5,5%) та Туреччини (46 840, 5,1%).

Серед 24 країн з найбільшим числом громадян, які вперше звернулися за притулком у 2024 році, з понад 10 000 заявників, рівень визнання заяв у першій інстанції коливався від 7,0% (Колумбія) до 91,5% (Сирія).

Окрім Колумбії, рівень визнання заяв у першій інстанції був нижчим за 20% для громадян Грузії, Марокко, Єгипту, Тунісу, Сенегалу, Перу, Бангладеш та Туреччини.

Натомість для громадян Палестини, Венесуели, Малі, України, Еритреї, Афганістану та Сомалі він був вищим за середній показник (51,4%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає yurkomik и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами