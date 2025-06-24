Кількість українських біженців, які отримали тимчасовий захист у ЄС, зменшується

Кількість людей, які покинули Україну та отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі, поступово скорочується. Про це свідчать дані Євростату.

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Українські біженці

У 2024 році тимчасовий захист отримали 780 280 українців, що на 26,1% менше порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив 1 056 010 осіб.

Тенденція до зменшення збереглася і на початку 2025 року: у першому кварталі було зареєстровано 136 113 нових рішень про тимчасовий захист у ЄС. Це на 30,9% менше, ніж у першому кварталі 2024 року.

За даними Євростату, станом на 30 квітня цього року 4,26 мільйона біженців з України мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. За квітень їхня кількість зросла незначно — менш ніж на 0,5 тисячі осіб.

Біженці з інших країн

Також зазначається, що протягом першого кварталу 2025 року в ЄС було зареєстровано 183 809 заявників, які вперше звернулися за притулком, та 136 113 нових рішень щодо тимчасового захисту. Порівняно з першим кварталом 2024 року, це відповідає зменшенню на 23,5% та 30,9% відповідно.

Найвищі співвідношення кількості шукачів притулку на 1 000 осіб було зафіксовано на Кіпрі (7,2), у Греції (6,6) та Ірландії та Іспанії (по 3,4). Найвищі співвідношення кількості людей, яким надано тимчасовий захист, на тисячу осіб було зафіксовано в Чехії (7,1), Словаччині (4,8) та Польщі (4,5).

У 2024 році сирійці були найбільшою групою людей, які шукали притулку в ЄС (148 185 заявників, які вперше звернулися за притулком, 16,2% від загальної кількості в ЄС). Далі йшли громадяни Венесуели (72 790, 8,0%), Афганістану (72 240, 7,9%), Колумбії (50 320, 5,5%) та Туреччини (46 840, 5,1%).

Серед 24 країн з найбільшим числом громадян, які вперше звернулися за притулком у 2024 році, з понад 10 000 заявників, рівень визнання заяв у першій інстанції коливався від 7,0% (Колумбія) до 91,5% (Сирія).

Окрім Колумбії, рівень визнання заяв у першій інстанції був нижчим за 20% для громадян Грузії, Марокко, Єгипту, Тунісу, Сенегалу, Перу, Бангладеш та Туреччини.

Натомість для громадян Палестини, Венесуели, Малі, України, Еритреї, Афганістану та Сомалі він був вищим за середній показник (51,4%).