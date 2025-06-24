В США заборонили WhatsApp на пристроях Конгресу

У Конгресі США вирішили заборонити використання WhatsApp на робочих пристроях через побоювання щодо конфіденційності даних користувачів. Про це пише Financial Times.

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Яка причина зоборони

Палата представників США офіційно попередила своїх співробітників про заборону використання месенджера WhatsApp компанії Meta на робочих пристроях.

У службовій записці, яка надійшла 23 червня, месенджер визнано «висококоригованим додатком» з огляду на ризики для безпеки та конфіденційності.

Відповідно до документа, з 30 червня працівникам Конгресу заборонено завантажувати WhatsApp на мобільні телефони та ноутбуки, що належать Палаті представників. Тим, у кого месенджер вже встановлений, наказано його видалити.

Причинами такого рішення названо відсутність прозорості у захисті даних, нестачу шифрування даних, що зберігаються, а також можливі загрози безпеці. Meta не погодилася з цими твердженнями, заявивши, що всі повідомлення WhatsApp зашифровані за замовчуванням, а рівень безпеки платформи вищий, ніж у більшості конкурентів.

Які програми дозволено

У списку дозволених програм для службового користування залишаються Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime і Amazon Wickr.