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24 червня 2025, 15:27

Ринки, що розвиваються, перевершили розвинені країни за прибутковістю

Валюти, акції та облігації країн, що розвиваються, демонструють високу прибутковість у 2025 році, незважаючи на торговельну війну президента США Дональда Трампа та конфлікт на Близькому Сході, повідомляє Financial Times.

Валюти, акції та облігації країн, що розвиваються, демонструють високу прибутковість у 2025 році, незважаючи на торговельну війну президента США Дональда Трампа та конфлікт на Близькому Сході, повідомляє Financial Times.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗростання індексівІндекс JPMorgan облігацій ринків, що розвиваються (EMBI) і індекс MSCI їх акцій зросли приблизно на 10% з початку року.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання індексів

Індекс JPMorgan облігацій ринків, що розвиваються (EMBI) і індекс MSCI їх акцій зросли приблизно на 10% з початку року.

Для порівняння, індекс MSCI World, що охоплює великі акції у 23 розвинених економіках, зріс на 4,8%, а індекс FTSE World Government Bond — на 6,6%.

Інвестори виявляють інтерес до цих ринків останніми місяцями, прагнучи диверсифікувати активи від доларових інструментів на тлі побоювань щодо непередбачуваної політики США.

«Раптом це знову робить дуже привабливими боргові зобов'язання в національній валюті на ринках, що розвиваються», — зазначив головний інвестиційний директор Principal Finisterre Дам'єн Буше.

Активи ринків, що розвиваються, зберегли свої позиції, незважаючи на ізраїльські та американські удари по Ірану, які призвели до короткострокового зростання цін на нафту, але поки не викликали серйозних наслідків на фінансових ринках.

За даними аналітиків JPMorgan, частка акцій ринків, що розвиваються, скоротилася до приблизно 5% активів під управлінням глобальних фондів акцій в порівнянні з майже 8% у 2017 році. При цьому додаткову підтримку місцевим ринкам надало послаблення долара.

З початку року інвестори вивели близько $22 млрд із фондів акцій і облігацій ринків, що розвиваються в цілому. Пік зняття коштів припав на квітень, коли побоювання через американські тарифи на глобальне зростання досягли максимуму. Але чистий приплив коштів до фондів у $11 млрд повернувся у травні та червні.

Керівник відділу економіки країн Центральної та Східної Європи в Goldman Sach Кевін Дейлі зазначає, що активи ринків, що розвиваються, в локальній валюті були недооцінені протягом ряду років, тому навіть невеликі притоки мають непропорційно великий ефект.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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