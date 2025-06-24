Київстар запустив хмарний сервіс для бізнесу та держсектору

Мобільний оператор Київстар оголосив про запуск власного хмарного сервісу Kyivstar Cloud, орієнтованого на бізнес-клієнтів та організації державного сектору. Нова послуга дозволить компаніям зберігати дані та підтримувати свої операційні процеси у локальному цифровому середовищі. Про це 24 червня йдеться у пресрелізі компанії.

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Можливості нового сервісу

Платформа Kyivstar Cloud побудована на серверному обладнанні від компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE). Вона дозволяє клієнтам самостійно створювати та адмініструвати віртуальні сервери і машини, розгортати середовища для віддаленого доступу, розміщувати корпоративні системи (CRM, ERP), зберігати дані компанії, а також тестувати програмне забезпечення.

Серед ключових переваг сервісу в компанії називають легку масштабованість, що дозволяє налаштовувати ресурси під потреби як малого, так і великого бізнесу. Крім того, Kyivstar Cloud можна поєднувати з хмарними сервісами від інших глобальних провайдерів, таких як Microsoft Azure чи Amazon Web Services, створюючи гібридні рішення.

Стратегічні амбіції та контекст компанії

У «Київстар» розглядають новий сервіс не лише як продукт для бізнесу, а й як потенційну частину загальнонаціональної цифрової інфраструктури. У перспективі платформа може стати основою для рішень у сфері електронного урядування, медичних систем та освітніх платформ.

Цей запуск є частиною великої інвестиційної програми. VEON, міжнародна група та акціонер «Київстар», разом з українським оператором планують інвестувати $1 млрд в Україну в період з 2023 по 2027 роки. Станом на березень 2025 року «Київстар» обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку.

Що таке хмарні сервіси (IaaS) і чому вони важливі для бізнесу

Хмарні сервіси — це модель надання комп'ютерних ресурсів через інтернет. Замість того щоб купувати та обслуговувати власні фізичні сервери, компанії можуть орендувати необхідні потужності у провайдера.

Kyivstar Cloud є прикладом моделі IaaS (Infrastructure as a Service / Інфраструктура як послуга). Це базовий рівень хмарних послуг, коли провайдер надає фундаментальні будівельні блоки IT-інфраструктури: віртуальні сервери, сховища даних, мережеві ресурси. Клієнт при цьому отримує повний контроль над операційними системами та програмним забезпеченням, яке він встановлює.