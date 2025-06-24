Київстар запустив хмарний сервіс для бізнесу та держсектору

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 червня 2025, 14:45

Київстар запустив хмарний сервіс для бізнесу та держсектору

Мобільний оператор Київстар оголосив про запуск власного хмарного сервісу Kyivstar Cloud, орієнтованого на бізнес-клієнтів та організації державного сектору. Нова послуга дозволить компаніям зберігати дані та підтримувати свої операційні процеси у локальному цифровому середовищі. Про це 24 червня йдеться у пресрелізі компанії.

Мобільний оператор Київстар оголосив про запуск власного хмарного сервісу Kyivstar Cloud, орієнтованого на бізнес-клієнтів та організації державного сектору.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Можливості нового сервісу

Платформа Kyivstar Cloud побудована на серверному обладнанні від компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE). Вона дозволяє клієнтам самостійно створювати та адмініструвати віртуальні сервери і машини, розгортати середовища для віддаленого доступу, розміщувати корпоративні системи (CRM, ERP), зберігати дані компанії, а також тестувати програмне забезпечення.

Серед ключових переваг сервісу в компанії називають легку масштабованість, що дозволяє налаштовувати ресурси під потреби як малого, так і великого бізнесу. Крім того, Kyivstar Cloud можна поєднувати з хмарними сервісами від інших глобальних провайдерів, таких як Microsoft Azure чи Amazon Web Services, створюючи гібридні рішення.

Стратегічні амбіції та контекст компанії

У «Київстар» розглядають новий сервіс не лише як продукт для бізнесу, а й як потенційну частину загальнонаціональної цифрової інфраструктури. У перспективі платформа може стати основою для рішень у сфері електронного урядування, медичних систем та освітніх платформ.

Цей запуск є частиною великої інвестиційної програми. VEON, міжнародна група та акціонер «Київстар», разом з українським оператором планують інвестувати $1 млрд в Україну в період з 2023 по 2027 роки. Станом на березень 2025 року «Київстар» обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку.

Що таке хмарні сервіси (IaaS) і чому вони важливі для бізнесу

Хмарні сервіси — це модель надання комп'ютерних ресурсів через інтернет. Замість того щоб купувати та обслуговувати власні фізичні сервери, компанії можуть орендувати необхідні потужності у провайдера.

Kyivstar Cloud є прикладом моделі IaaS (Infrastructure as a Service / Інфраструктура як послуга). Це базовий рівень хмарних послуг, коли провайдер надає фундаментальні будівельні блоки IT-інфраструктури: віртуальні сервери, сховища даних, мережеві ресурси. Клієнт при цьому отримує повний контроль над операційними системами та програмним забезпеченням, яке він встановлює.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами