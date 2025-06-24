Частка юаня впала до рекордно низької в розрахунків через SWIFT. Долар зберігає лідерство

За підсумками травня китайський юань опустився на шосте місце у рейтингу найпопулярніших валют для глобальних розрахунків через SWIFT. Його частка знизилася на 0,61 в.п. — із 3,50% у квітні до 2,89% у травні, свідчать дані системи міжбанківських розрахунків.

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Замість юаня — канадський долар

Місце юаня зайняв канадський долар із часткою 3,11%. У 2024 році максимально низька частка китайської валюти була зафіксована в жовтні (2,93%).

«Загальний обсяг платежів у юанях знизився на 23,07% порівняно з квітнем 2025 року, тоді як загальний обсяг розрахунків у всіх валютах скоротився на 6,81%. Якщо враховувати тільки міжнародні платежі, за винятком розрахунків усередині зони євро, юань також посів шосте місце з часткою 2,09% у травні.

Долар лідирує

За рештою валют динаміка розподілу часток у системі SWIFT була такою: долар США зберіг впевнене лідерство, незважаючи на зниження частки з 49,68% у квітні до 48,46% у травні. Євро збільшив частку — з 22,24% у квітні до 23,56% у травні.

У той же час, британський фунт стерлінгів зміцнив позиції, збільшивши частку з 6,51% до 7,06%. Японська єна, навпаки, скоротила свою частку у міжнародних розрахунках — з 4,03% у квітні до 3,7% у травні.