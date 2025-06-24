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24 червня 2025, 13:42

Японська Metaplanet інвестує $5 млрд у дочірню компанію в США для скупки біткоїнів

Японська інвестиційна фірма Metaplanet, що спеціалізується на біткоїні, капіталізує свою американську дочірню компанію Metaplanet Treasury Corp на $5 мільярдів. Цей крок є частиною агресивної стратегії компанії з розширення операцій із придбання біткоїнів. Про це у вівторок, 24 червня, повідомляє видання Cryptopolitan.

Японська інвестиційна фірма Metaplanet, що спеціалізується на біткоїні, капіталізує свою американську дочірню компанію Metaplanet Treasury Corp на $5 мільярдів.

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Агресивна стратегія накопичення

Головна мета інвестиції — отримати доступ до глибшої ліквідності на ринках США, що дозволить компанії купувати великі обсяги біткоїнів як на централізованих біржах, так і на позабіржових (OTC) майданчиках.

Стратегія компанії вже дає помітні результати. Після нещодавнього придбання 1 111 BTC загальні активи Metaplanet зросли до 11 111 BTC. Таким чином, компанія достроково перевищила свою мету на 2025 рік у 10 000 BTC і наблизилася до того, щоб випередити компанію Tesla в рейтингу корпоративних власників біткоїна.

Вражаюче зростання та ринковий вплив

Фінансові можливості Metaplanet для таких масштабних закупівель підкріплені зростанням ціни її власних акцій, які за останні шість місяців подорожчали на 1250%. На відміну від інших компаній, що здійснюють епізодичні покупки, Metaplanet дотримується стратегії послідовного та постійного накопичення біткоїна.

Діяльність компанії вже впливає на ринкові індикатори. Зокрема, індекс Market Vector, що відстежує криптовалютні компанії, демонструє стабільне зростання протягом останніх місяців.

Довгострокові амбіції

Кінцева мета Metaplanet — накопичити 210 000 BTC до кінця 2027 року, що дозволить їй конкурувати за обсягами навіть з деякими державними резервами. Розширення присутності на ринку США є ключовим кроком для досягнення цієї мети, оскільки це відкриває доступ до ширшого фінансування та підвищує довіру з боку великих інституційних інвесторів. Своїми діями Metaplanet прагне стати домінуючим гравцем у сфері корпоративних біткоїн-скарбниць.

Корпоративні скарбниці біткоїнів: хто такі Metaplanet та MicroStrategy

Останніми роками з'явилася нова стратегія корпоративних фінансів, де публічні компанії використовують біткоїн як основний резервний актив своєї скарбниці. Замість того, щоб тримати всі свої резерви в традиційних валютах (як-от долар США), які схильні до інфляції, ці компанії конвертують значну частину коштів у біткоїн. Вони розглядають його як довгостроковий засіб збереження вартості, схожий на «цифрове золото».

  • MicroStrategy (MSTR): Американська компанія, піонер і один з найбільших у світі корпоративних власників біткоїна. Під керівництвом Майкла Сейлора вона з 2020 року послідовно накопичує біткоїни, перетворивши свої акції на своєрідний біржовий інструмент для інвестування в BTC.
  • Metaplanet: Японська публічна компанія, яку часто називають «MicroStrategy Азії». Вона відкрито наслідує стратегію американського попередника, маючи на меті стати головним центром для інвестицій у біткоїн через фондовий ринок в азійському регіоні.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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