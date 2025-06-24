У травні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 58,8 тисячі гривень. Порівняно з травнем минулого року (50,9 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,5%. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.
Заробітна плата в центральних держорганах в травні зросла на 15,5%. Де отримують найбільше
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Яка середня заробітна плата в Україні
Пенсійний фонд затвердив новий показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії. У квітні ця сума становила 19 856 гривень 19 копійок.
Яка заробітна плата в центральних держорганах
Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (114,1 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 525 осіб.
За нею йде Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей — 96,1 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 59.
Третю сходинку посідає Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 91,3 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 373 особи.
В АМКУ 89,5 тисячі гривень. У комітеті працюють 269 осіб.
Заробітна плата керівників
Середня зарплата керівництва відомств становить 128,4 тисячі гривень.
- НАЗК — 303,5 тисячі гривень (5 чиновників),
- Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей — 287,4 тисячі гривень (4 особи),
- НКРЕКП — 232,9 тисячі гривень (7 осіб),
- Центральна виборча комісія — 211,7 тисячі гривень (18 осіб).
Коментарі - 1
Нац. комісія з цінних паперів та фондового ринку — питання, чим займається взагалі ця «комісія», якщо в Україні фондовий ринок тільки на папері існує, а де факто фондовий ринок України мертвий? Ну типу, за що гроші отримують, що регулюють там, якщо ринок здох давно, всі кому треба мають рахунки в IBKR чи FF закордонних.
Центральна виборча комісія — це взагалі повний алєс, ну типу, в нас вибори коли останні були? а коли наступні будуть? а що тоді ця комісія робить і за що такі гроші отримують з державного бюджету (читати з коштів платників податків)?
Міністерство молоді та спорту — це міністерство тієї молоді, котру батьки активно вивозять за кордон, поки 18 років не виповнилося?))
Антимонопольний комітет України — а вони щось чули про ДТЕК, чи обленерго чи про будь-які водоканали міські, де ти або працюєш на тих умовах котрі тобі структура ця пропонує, або тобі просто світло/воду вимикають, бо вони монополісти?)
Пенсійний фонд України — тут взагалі питань немає, особливо після того, як заступник міністра соцполітики Марчак сказала, шо українцям не варто розраховувати на пенсії))
Міністерство національної єдності - оно міністр нац.єдності потужно виїхав закордон і залишився там, ой, тобто «відрядження»))) потужно єднаймося))) який міністр, таке і міністерство, що є, що немає.