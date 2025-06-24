Заробітна плата в центральних держорганах в травні зросла на 15,5%. Де отримують найбільше

У травні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 58,8 тисячі гривень. Порівняно з травнем минулого року (50,9 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,5%. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

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Яка середня заробітна плата в Україні

Пенсійний фонд затвердив новий показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії. У квітні ця сума становила 19 856 гривень 19 копійок.

Яка заробітна плата в центральних держорганах

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (114,1 тисячі гривень). У НКРЕКП працюють 525 осіб.

За нею йде Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей — 96,1 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 59.

Третю сходинку посідає Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 91,3 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 373 особи.

В АМКУ 89,5 тисячі гривень. У комітеті працюють 269 осіб.

Заробітна плата керівників

Середня зарплата керівництва відомств становить 128,4 тисячі гривень.