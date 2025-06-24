Протягом січня — травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року. За січень — травень 2024 року сплатили 16,4 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
24 червня 2025, 12:17
Військовий збір: надходження за 5 місяців склали 61,6 млрд гривень
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Причина зростання
Причина зростання — підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 % та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових.
Найбільше сплатили
- Київ — 20,1 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 7,1 млрд грн,
- Львівська область — 4,7 млрд грн,
- Харківська область — 3,9 млрд гривень.
Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.
Ставки військового збору
ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн).
- Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) — 1 % від отриманого доходу щоквартально.
- Підприємці на загальній системі оподаткування — 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу.
- З найманих працівників — 5 % від нарахованої заробітної плати.
- Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України — 1,5 % з доходу.
Джерело: Мінфін
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