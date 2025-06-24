Військовий збір: надходження за 5 місяців склали 61,6 млрд гривень

Протягом січня — травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року. За січень — травень 2024 року сплатили 16,4 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

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Причина зростання

Причина зростання — підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 % та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових.

Найбільше сплатили

Київ — 20,1 млрд грн,

Дніпропетровська область — 7,1 млрд грн,

Львівська область — 4,7 млрд грн,

Харківська область — 3,9 млрд гривень.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Ставки військового збору

ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн).