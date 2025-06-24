Курс валют: євро в банках подорожчав на 31 копійку

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу додав 2 копійки. Євро у покупці зріс на 10 копійок, а у продажу на 31 копійку.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро додало у купівлі 16 копійок та 22 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,57−42,17 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,83, євро — 48,55−48,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,91−41,94 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,64−48,66 грн/євро.

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