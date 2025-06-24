Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який скасовує 63 непотрібні вимоги до бізнесу. Це дозволить підприємцям зекономити близько 400 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.
24 червня 2025, 8:59
Уряд скасовує 63 застарілі регуляції: що це означає для бізнесу
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Що саме скасовують і чому це важливо
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Навіщо це потрібно
Що саме скасовують
Що це дає для бізнесу
Джерело: Мінфін
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