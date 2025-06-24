Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1013 700 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 червня 2025, 8:16
Втрати ворога за 23 червня: 1 200 російських окупантів, 12 ракет та 198 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1013700 (+1200) осіб
- танків — 10966 (+1) од
- бойових броньованих машин — 22879 (+7) од
- артилерійських систем — 29511 (+21) од
- РСЗВ — 1424 (+1) од
- засоби ППО — 1188 (+0) од
- літаків — 416 (+0) од
- гелікоптерів — 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41915 (+198)
- крилаті ракети — 3388 (+12)
- кораблі / катери — 28 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 52961 (+100) од
- спеціальна техніка — 3920 (+0)
Джерело: Мінфін
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