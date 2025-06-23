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23 червня 2025, 19:16

Дві кредитні спілки добровільно йдуть з ринку, НБУ анулював їхні ліцензії

Національний банк України анулював ліцензії та виключив з Державного реєстру фінансових установ дві кредитні спілки: «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» та «ВЗАЄМОДОВІРА». Регулятор ухвалив це рішення на підставі власних заяв цих установ, скориставшись особливим порядком, що діє під час воєнного стану. Про це у понеділок, 23 червня, повідомила пресслужба Національного банку.

Національний банк України анулював ліцензії та виключив з Державного реєстру фінансових установ дві кредитні спілки: «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» та «ВЗАЄМОДОВІРА».

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Причина виходу з ринку

Рішення про анулювання ліцензій було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансоних послуг 20 червня 2025 року.

Законодавство, що діє в період воєнного стану, дозволяє кредитним спілкам, які не мають зобов'язань за залученими депозитами своїх членів, звернутися до НБУ із заявою про добровільне припинення діяльності та вихід з ринку за спрощеною процедурою.

Інформація про кредитні спілки

Обидві кредитні спілки, що залишили ринок, були невеликими гравцями.

  • КС «КИЇВСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ АЛЬЯНС» мала стандартну ліцензію, що дозволяла як видавати кредити, так і залучати вклади. Обсяг її активів на 1 травня 2025 року становив близько 10 млн грн, що складало менше 1% від загального обсягу ринку кредитних спілок.
  • КС «ВЗАЄМОДОВІРА» мала спрощену ліцензію і могла лише надавати кредити. Її активи були ще меншими — близько 722 тис. грн, або 0,05% від усього ринку.

Що таке кредитна спілка і чим вона відрізняється від банку

Кредитна спілка — це кооперативна фінансова установа, яка належить своїм членам та управляється ними. На відміну від банків, що є комерційними структурами і працюють для отримання прибутку для акціонерів, головна мета кредитної спілки — надавати фінансові послуги саме своїм членам на вигідних умовах.

Щоб користуватися послугами спілки (брати кредит або розміщувати депозит), людина має стати її членом. Зазвичай членство об'єднує людей за певною спільною ознакою (наприклад, однакова професія, місце проживання чи членство в одній асоціації). Прибуток, який отримує кредитна спілка, як правило, спрямовується на здешевлення кредитів та підвищення ставок за вкладами для її ж членів.

Кредити онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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