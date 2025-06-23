До закриття міжбанку, 23 червня, курс долара впав на 3 копійки у купівлі та у продажу. Євро впало на 12 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
23 червня 2025, 17:31
Курс валют: євро на міжбанку пішло вниз
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Відкриття 23 червня
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Закриття 23 червня
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Зміни
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41,94/41,97
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41,91/41,94
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3/3
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48,28/48,29
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48,16/48,18
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12/11
Середній курс на готівковому ринку: 41,55−42,15 грн за долар. 48,00−48,59 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,76−41,82, євро — 48,40−48,58 грн.
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Джерело: Мінфін
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