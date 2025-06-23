Долар продовжує зростати, євро відкотився від історичного максимуму: НБУ встановив курси на вівторок

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 червня, продемонструвавши різноспрямовану динаміку щодо двох основних іноземних валют. Гривня продовжила слабшати щодо долара США, але водночас дещо зміцнилася щодо євро.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс долара США

Офіційний курс долара на вівторок встановлено на рівні 41,8702 грн. Це на 4 копійки вище, ніж у попередній банківський день (41,8335 грн). Таким чином, долар продовжує поступове здорожчання.

Для порівняння, історичний максимум офіційного курсу долара був зафіксований 13 січня 2025 року на позначці 42,2841 грн/$.

Динаміка євро

Натомість щодо європейської валюти гривня зміцнилася. Офіційний курс на вівторок встановлено на рівні 48,0209 грн/€, що на 18 копійок нижче, ніж у понеділок.

Це зміцнення відбулося одразу після того, як у понеділок, 23 червня, курс євро сягнув свого історичного максимуму — 48,2006 грн/€.

Чому курси долара та євро можуть рухатися в різних напрямках

Різноспрямований рух курсів гривні до долара та євро пояснюється методикою їх розрахунку Національним банком.

Основним для України є курс гривні до долара США (UAH/USD). Він встановлюється за результатами торгів на українському міжбанківському валютному ринку.

Курс гривні до євро (UAH/EUR) є вторинним, або крос-курсом. НБУ не встановлює його напряму, а розраховує, використовуючи вже встановлений офіційний курс гривні до долара та поточний курс пари євро до долара (EUR/USD) на міжнародних фінансових ринках.

Таким чином, якщо гривня слабшає до долара, але водночас на світовому ринку євро слабшає до долара ще сильніше, то в підсумку для українців курс гривні до євро може навіть зміцнитися.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту