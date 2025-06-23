Україна отримала $190 млн у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE

Україна отримала $190 млн в рамках спільного зі Світовим банком проєкту «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)». Про це повідомила пресслужба міністерства 23 червня.

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Що передбачає проєкт

Проєкт передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури, відновлення мостів.

Позика надається від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine). Фонд підтримується Урядом Японії.

Проєкт DRIVE передбачає:

збереження національної мережі доріг (проєктування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному стані окремих ділянок національних доріг, у тому числі капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів),

реформу національних автомобільних доріг і автомобільного транспорту, періодичний догляд за мережею доріг державного значення,

а також технічну допомогу та управління проєктами у сфері пітримки національної дорожньої мережі та транспортному секторі.

«Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за послідовну підтримку України в умовах війни. Отримані кошти дозволять підтримати стабільність державного бюджету та забезпечити функціонування критичної транспортної інфраструктури», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.