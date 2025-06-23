НБУ оновлює вимоги до кредитних посередників на ринку небанків

Національний банк України запропонував для повторного громадського обговорення оновлений проєкт вимог до діяльності кредитних посередників. Нові правила стосуватимуться ринку споживчого кредитування, де послуги надають небанківські фінансові установи, такі як фінансові компанії та кредитні спілки. Про це у понеділок, 23 червня, повідомила пресслужба регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кого стосуватимуться зміни

Проєкт регулює діяльність як самих кредитодавців (фінансових компаній та кредитних спілок), так і кредитних посередників, які виступають агентами при видачі споживчих кредитів. Документ було доопрацьовано, щоб зробити його відповідним до нових Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про кредитні спілки».

Ключові нововведення

Оновлений проєкт встановлює низку вимог, спрямованих на підвищення прозорості ринку та захисту прав споживачів. Зокрема, запроваджуються вимоги до бездоганної ділової репутації кредитних посередників та рівня їхніх знань у сфері споживчого кредитування.

Фінансові установи, зі свого боку, будуть зобов'язані розробити внутрішні положення про роботу з посередниками, розкривати інформацію про них, а також здійснювати постійний контроль за їхньою діяльністю. Також чітко визначається, яка саме інформація про посередника має бути доступною для споживача як на сайті кредитодавця, так і на ресурсах самого посередника.

Хто такі кредитні посередники

Кредитні посередники — це компанії або фізичні особи-підприємці, які не є прямими кредиторами, але виступають сполучною ланкою між споживачем та фінансовою установою (фінансовою компанією чи кредитною спілкою). Найпоширеніші приклади — це агенти в магазинах техніки чи меблів, які пропонують оформити товар у розстрочку, або онлайн-агрегатори, що збирають заявки на кредити.

Необхідність регулювання їхньої діяльності виникає через ризики для споживачів. Оскільки саме посередник є «обличчям» кредиту для клієнта, існує небезпека, що він може надати неповну або оманливу інформацію про реальну вартість позики, відсотки та штрафи, аби швидше укласти угоду.