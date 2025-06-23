Акції Google впали майже на 5% через ризик антимонопольного розслідування в Туреччині

Акції материнської компанії Google, Alphabet Inc., зазнали найбільшого одноденного падіння в червні минулої п'ятниці. Причиною стала новина про те, що антимонопольний орган Туреччини може розпочати розслідування щодо рекламного продукту Google Performance Max через можливе порушення законодавства про конкуренцію.

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Реакція ринку та технічний пробій

Новина про потенційне розслідування спровокувала різкий розпродаж акцій компанії. Протягом торгової сесії в п'ятницю ціна впала з $174 на відкритті до денного мінімуму в $165,50, втративши 4,88%.

Падіння відбулося на рекордно високому обсязі торгів — найвищому з квітня цього року. Це свідчить про те, що рух ціни не був поверхневою корекцією, а відображав ширшу зміну настроїв інвесторів. Під час розпродажу ціна пробила декілька ключових рівнів підтримки, зокрема 20-ти, 50-ти та 100-денні ковзні середні (EMA), що є негативним сигналом для аналітиків.

Аналіз технічних індикаторів

Технічна картина наразі виглядає крихкою. Індикатор RSI увійшов на «ведмежу» територію, вказуючи на посилення тиску з боку продавців.

Пробиті раніше рівні підтримки тепер перетворилися на рівні опору, які ціні буде важко подолати. Зокрема, йдеться про зони $168,20 (50-денна EMA), $168,90 (100-денна EMA) та $171,90 (20-денна EMA). Доки ціна не повернеться вище цих позначок, покупцям буде складно сформувати стійкий висхідний рух.

Прогноз та ключові рівні

На передринкових торгах у понеділок акції Alphabet торгуються біля позначки $167,17. Наразі ціна утримується вище ключового рівня підтримки в $166. Однак, якщо продавцям вдасться пробити цей рівень, наступною ціллю для зниження може стати психологічна позначка в $160. Аналітики вважають, що найближчим часом динаміка акцій залежатиме від поєднання регуляторних ризиків та технічної ситуації на ринку.

Що таке Google Performance Max

Performance Max (PMax) — це повністю автоматизований тип рекламних кампаній у Google. Рекламодавці надають системі свої цілі (наприклад, збільшення продажів), бюджет, а також креативні матеріали (тексти, зображення, відео). Після цього штучний інтелект Google самостійно розміщує оголошення на всіх доступних платформах — Пошук, YouTube, Gmail, Карти, Discover та Медійна мережа — з метою досягнення максимальної ефективності.

Причина антимонопольного занепокоєння полягає в тому, що PMax функціонує як «чорна скринька». Рекламодавці мають дуже обмежений контроль та не бачать детально, як саме система розподіляє їхній бюджет між різними каналами Google.