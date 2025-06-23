Акції материнської компанії Google, Alphabet Inc., зазнали найбільшого одноденного падіння в червні минулої п'ятниці. Причиною стала новина про те, що антимонопольний орган Туреччини може розпочати розслідування щодо рекламного продукту Google Performance Max через можливе порушення законодавства про конкуренцію.
Акції Google впали майже на 5% через ризик антимонопольного розслідування в Туреччині
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Реакція ринку та технічний пробій
Новина про потенційне розслідування спровокувала різкий розпродаж акцій компанії. Протягом торгової сесії в п'ятницю ціна впала з $174 на відкритті до денного мінімуму в $165,50, втративши 4,88%.
Падіння відбулося на рекордно високому обсязі торгів — найвищому з квітня цього року. Це свідчить про те, що рух ціни не був поверхневою корекцією, а відображав ширшу зміну настроїв інвесторів. Під час розпродажу ціна пробила декілька ключових рівнів підтримки, зокрема 20-ти, 50-ти та 100-денні ковзні середні (EMA), що є негативним сигналом для аналітиків.
Аналіз технічних індикаторів
Технічна картина наразі виглядає крихкою. Індикатор RSI увійшов на «ведмежу» територію, вказуючи на посилення тиску з боку продавців.
Пробиті раніше рівні підтримки тепер перетворилися на рівні опору, які ціні буде важко подолати. Зокрема, йдеться про зони $168,20 (50-денна EMA), $168,90 (100-денна EMA) та $171,90 (20-денна EMA). Доки ціна не повернеться вище цих позначок, покупцям буде складно сформувати стійкий висхідний рух.
Прогноз та ключові рівні
На передринкових торгах у понеділок акції Alphabet торгуються біля позначки $167,17. Наразі ціна утримується вище ключового рівня підтримки в $166. Однак, якщо продавцям вдасться пробити цей рівень, наступною ціллю для зниження може стати психологічна позначка в $160. Аналітики вважають, що найближчим часом динаміка акцій залежатиме від поєднання регуляторних ризиків та технічної ситуації на ринку.
Що таке Google Performance Max
Performance Max (PMax) — це повністю автоматизований тип рекламних кампаній у Google. Рекламодавці надають системі свої цілі (наприклад, збільшення продажів), бюджет, а також креативні матеріали (тексти, зображення, відео). Після цього штучний інтелект Google самостійно розміщує оголошення на всіх доступних платформах — Пошук, YouTube, Gmail, Карти, Discover та Медійна мережа — з метою досягнення максимальної ефективності.
Причина антимонопольного занепокоєння полягає в тому, що PMax функціонує як «чорна скринька». Рекламодавці мають дуже обмежений контроль та не бачать детально, як саме система розподіляє їхній бюджет між різними каналами Google.
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